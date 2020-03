Nybagt Europamester: Line Christophersen begyndte at spille badminton som 6-årig

Godt træningsmiljø

”GBK har et godt træningsmiljø, fordi der er mange, som arbejder hårdt for at blive gode til badminton. Og så er det rart, at jeg ikke er den eneste pige,” smiler hun.

”Det betyder også meget for mig, at vi har et rigtig godt sammenhold i GBK. Alle arbejder på at gøre hinanden bedre og giver sig fuldt ud til træning. Derfor er det også altid sjovt at komme til træning,” siger Line Christophersen.