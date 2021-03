Se billedserie Entreprisestyring er åbnet i gadeplan på Ordrupvej, hvor kunderne gerne må komme på uanmeldt besøg. Det er faktisk meningen. Foto: Peter Klar

Nyåbnet butik har byggestyring på hylderne

Virksomheden Entreprisestyring er åbnet i stueplan på Ordrupvej 65, hvor private, erhverv og boligforeninger kan komme ind fra gaden og få den rigtige projektering og rådgivning, der kræves i byggeriet

Villabyerne - 12. marts 2021 kl. 16:41 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Entreprisestyring, som er specialiseret i total- og hovedentrepriser, er flyttet til Ordrupvej 65.

Med det nye showroom i gadeplan står virksomhedens bygningskonstruktører klar til at rådgive omkring byggetekniske løsninger og fremvise nye produkter. Og kunderne må gerne komme på uanmeldt besøg. Det er faktisk meningen.

"Målet og visionen med virksomhedens lokation er også, at vi skal tilbyde de lokale borgere adgang til en lokal og troværdig samarbejdspartner indenfor byggeriet. Vi vil gerne være kendt for bedre og mere bæredygtigt byggeri. Det er jo nok egenskaber, byggebranchen kunne praktisere på et højere niveau. Vi skal være nemme at komme i kontakt med. Har man et byggeprojekt, og er man ude at handle i området, kan man lige stikke hovedet ind til os," siger Frederik Lunøe, stifter og nu en af tre partnere i Entreprisestyring.

Det samlede ansvar Virksomheden tæller fire bygningskonstruktører, der sikrer den daglige byggeproces for virksomhedens kunder, der får hjælp af Entreprisestyring som total- eller hovedentreprenør.

Totalentreprise betyder, at Entreprisestyring har det samlede ansvar for arkitekt og ingeniørprojektering samt udførelse og alt koordinering under byggeriet.

Hovedentreprise vil sige, at kunden selv sørger for projektmateriale og godkendelse af byggeriet, mens Entreprisestyring står for kontrakter og koordinering med håndværkere og andre underleverandører.

Derudover tilbyder Entreprisestyring forskellige former for rådgivning - for eksempel vedligeholdelsesplaner til boligforeninger, tilstandsrapporter og køberrådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.

Optimering af byggeproces De nye lokaler på Ordrupvej har god plads til både kontorfaciliteter, mødelokaler, udstilling af byggematerialer, aktuelle projekter og storskærme med live-billeder og status-opdateringer fra byggerier, som Entreprisestyring har ansvar for.

"Vi gør meget ud af tidsstyring og økonomistyring for konstant at optimere byggeprocessen mest muligt for kundens skyld. I Entreprisestyring vil vi gerne fremme det bedre byggeri i form af processer og overblik ved det tværfaglige samarbejde, og vi vil gerne forbindes med kvaliteter som åbenhed og transparens," siger Frederik Lunøe.

Stor opgave for EU Var det ikke for Covid-19, havde Entreprisestyring holdt forskellige informationsaftener om byggeri. Det må vente, til samfundet er genåbnet.

Som andre aktører i byggebranchen har Entreprisestyring dog ikke manglet opgaver under Covid-19 - både for private kunder, boligforeninger og større institutioner.

Blandt andet har virksomheden vundet entreprisekontrakten på totalrenoveringen af Europa-Huset i Gothersgade. Bygningen huser Europa-Parlamentets repræsentation og Europa-Kommissionens kontor i Danmark.

"Det har været en spændende proces, hvor vi gennem mere end et halvt år har holdt store, virtuelle møder med EU-embedsfolk i flere lande. Det er en stor faglig tilfredsstillelse, at vi kan løfte den opgave og byde i konkurrence med store aktører - og vinde. Det bliver et stort projekt, hvor alt fra tag og loft til gulve, kælder og ventilationsanlæg skal udskiftes," siger Frederik Lunøe.

Central placering I lokalområdet står Entreprisestyring typisk for renoveringer af villaer og projekter i boligforeninger, og i Indre By er Entreprisestyring ved at se på flere projekter, hvor tørlofter skal konverteres til boliger.

"Vi ligger godt centralt her, idet vi har flest opgaver her i området, København og i Nordsjælland. Aktuelt har vi 50-70 håndværkere gående fast på vores byggepladser, og så har vi en række arkitekter og ingeniører som faste samarbejdspartnere."

