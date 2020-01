Nyåbnet: Flere søger fysioterapi med skader, der har rod i stress

”Jeg oplever tit, at fysiske skader løsnes ved, at jeg kombinerer almindelig fysioterapi med fokus på vejrtræknings-teknikker. Den ro og opmærksomhed, det vækker, kan for nogen give opmærksomhed på noget andet i livet, der fylder.”

Et typisk eksempel kan være unge fyre, der kommer til Carl Mikael Ax med skulderproblemer, som så løsnes op med vejrtrækningsterapi og viser sig at bunde i præstationsangst og stress i hverdagen.

Børn der mistrives

Signe Storr Ax har en baggrund som sygeplejerske i psykiatrien og har været leder for et kompetencecenter på Bispebjerg Hospital med fokus på forebyggelse af selvmord, men har taget springet fra den offentlige sektor til den private som familieterapeut for at have mere tid og nærvær til at hjælpe mennesker.

Og med hende får Axterapi en ny kundegruppe i området omkring klinikken på Søgårdsvej ved Gentofte Sø:

"Jeg rådgiver og støtter især familier, hvis børn mistrives. Det kan være mobning eller på grund af konflikter i familien. Ofte ser jeg, at børnene bliver symptombærere på problemer i familien,” forklarer Signe Storr Ax, der gerne kommer ud i hjemmene efter behov, ligesom hun for eksempel også støtter voksne med for eksempel tandlægeskræk, når de skal til tandlægen.