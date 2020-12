"Man går til en vinhandler for at få en oplevelse, og jeg er god til at lytte og guide folk i den rigtige retning," siger Peter Toft. Foto: Peter Klar

Ny vinbutik til lokale ganer: "Her bliver drukket meget Bourgogne og Champagne"

Navnet Alléens Vinhandel skal tages bogstaveligt, for manden bag har lang erfaring i at finde de vine, lokale kunder godt kan lide

Villabyerne - 11. december 2020 kl. 08:16 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Peter Toft har åbnet Alléens Vinhandel på Jægersborg Allé 31A, og han har svar på rede hånd, når han bliver spurgt, hvilke vine der efterspørges mest af kunder i Charlottenlund-området.

"Her bliver drukket meget Bourgogne og Champagne, så jeg lægger vægt på at præsentere et spændende udvalg fra disse distrikter. Men jeg har også Bordeaux, Barolo, Barbaresco og mange andre vine. For eksempel Pinot Noir fra Sydafrika, Australien og USA," siger Peter Toft.

Dialog med kunden Mulighederne er mange - det vigtigste er, at kunden bliver sat i centrum sammen med sine ønsker og de muligheder, som kundens idéer og ønsker giver, forklarer han.

"Jeg vil meget gerne i dialog med kunden, der kan sparre med mig og fortælle om sine ønsker. Man går til en vinhandler for at få en oplevelse, og jeg er god til at lytte og guide folk i den rigtige retning. Der er et hav af interessante vine, og personligt er jeg typen, der hellere vil have 12 forskellige flasker end to kasser med den samme vin."

Kender folks vinvaner Hvis Peter Tofts ansigt virker bekendt, kan det skyldes, at han i de seneste 16 år har ekspederet lokale vinkunder i forskellige vinforretninger og -afdelinger i området.

"Jeg har derfor en klar idé om, hvad folk drikker og godt kan lide, og det vil forretningen naturligvis afspejle. Der er jo ingen grund til at tage vine hjem, som jeg ved, at kunderne er mindre interesserede i," siger Peter Toft.

Derfor føler han sig også sikker på, at han kan finde en plads til Alléens Vinhandel blandt byens øvrige forhandlere af vin.

"Vi er en række vinhandlere på Jægersborg Allé, men jeg mener, at der er plads til os alle sammen, for der bliver drukket meget god vin herude. Det er ikke mindst på grund af alle os specialbutikker, at Jægersborg Allé stadig er en levende og attraktiv handelsgade, så når folk begræder butiksdød, skal de også huske at støtte os."

Når vin er en livsstil For Peter Toft er vin en livsstil - en passion og en interesse, der blev grundlagt, allerede da han var dreng, og som blev gødet yderligere, da han senere kom i lære som kommis.

"Jeg tror, det går helt tilbage til min nu afdøde far, som også interesserede sig for vin. Han tog mig med til Erik Sørensen Vins lager oppe i Hesselrød, og fordi jeg var den mindste, var det mig, der fik den spændende opgave at hente de vine, der skulle drikkes, op fra kælderen. Jeg var tidligt fascineret af vinenes univers, og jeg tror, det var min fars glæde, der smittede af på mig. Jeg var kun 12, da han lod mig smage Chateau Cos d'Estournel fra 1961. Det husker jeg stadig tydeligt."

