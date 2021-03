På krogen: En måge ved Gentofte Sø har en fiskekrog i næbbet. Foto: Roger Holtum

Send til din ven. X Artiklen: Ny trussel mod fuglelivet ved Gentofte Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny trussel mod fuglelivet ved Gentofte Sø

Ulovligt fiskeri er endnu en plage for fugle og naturelskere ved Gentofte Sø

Villabyerne - 30. marts 2021 kl. 09:36 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det er ikke bare mink og løsgående hunde, som truer fuglelivet ved Gentofte Sø. Det viser billedet, Roger Holtum har sendt til Villabyerne, med al tydelighed.

Det er nemlig ikke kun fisk, men også fugle, der risikerer at gå på krogen, når nogen ser sit snit til at fiske i Gentofte Sø.

Roger Holtum fortæller, at han ofte ser fiskeliner, kroge og andet tabt udstyr flyde omkring søen. Han undrer sig over, at forbuddet mod fiskeri i søen ikke håndhæves bedre.

Den undren har Villabyerne viderebragt Gentofte Kommune og skov- og landskabsingeniør Mads Kromann.

"Vi har ikke erfaring med, at skilte hjælper. Hverken mod fodring af ænder eller mod løsgående hunde. Så det er umiddelbart ikke den vej, vi vil gå."





Mads Kromann, skov- og landskabsingeniør, Gentofte Kommune "Det sker en til to gange om året, at vi får henvendelser om, at der står folk og fisker fra bredden. For år tilbage var der også meldinger om en ruse. Det kan selvfølgelig være et problem, fordi liner og kroge knækker, og fugle kan få det galt i halsen eller blive viklet ind i det. Samtidig kan ukontrolleret fiskeri rykke ved søens økosystem," siger han.

Mads Kromann forklarer, at det er politiet, der er myndighed i forhold til ulovligt fiskeri fra land, og at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har en mobil enhed, man kan kontakte, så de kan komme og kontrollere fisketegn blandt andet.

"Man må ikke fiske fra land og heller ikke fra egen båd. Hvis man låner en båd af Gentofte Sogns Grundejerforening eller Lystfiskeriforeningen må man godt fiske på åbent vand, men ikke i nærheden af holmene på grund af det sårbare fugleliv," forklarer Mads Kromann.

Et enkelt skilt ved søen fortæller, at fiskeri er forbudt, men skov- og landskabsingeniøren gør sig ikke de store forhåbninger om, at flere skilte vil afhjælpe problemet med ulovligt fiskeri.

"Vi har ikke erfaring med, at skilte hjælper. Hverken mod fodring af ænder eller mod løsgående hunde. Så det er umiddelbart ikke den vej, vi vil gå," siger han.

relaterede artikler

DEBAT: Tak for det rædselsfulde billede af den døende gås 17. marts 2021 kl. 15:13

Endnu en ihjelbidt gås: Konflikt ved sø fortsætter 11. marts 2021 kl. 06:43

Minkene er her stadig: Huserer i sø 03. marts 2021 kl. 09:03