Ny svømmehal ved Kildeskovshallen er rykket nærmere - men den skrumper

Det Særlige Bygningssyn forholder sig nu positivt til Gentofte Kommunes forslag om at opføre en ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Al snak om en total fredning af området er f

Villabyerne - 15. maj 2020 Af Jesper Bjørn Larsen

Det stille diplomati ser ud til at virke i sagen om Gentofte Kommunes ønsker for en ny svømmehal ved Kildeskovshallen til en værdi af 150 millioner kr.

Det er for tidligt at åbne champagnen, men Gentofte Kommune ser ud til at have vundet nyt land i sagen. Byggeriet fremstår nu ikke længere som et spinkelt håb, men som et realistisk projekt.

Som Villabyerne tidligere har fortalt, afhænger byggeriet af en ny svømmehal ved Kildeskovshallen af, at Gentofte Kommune når til enighed med Slots- og Kulturstyrelsen om en løsning, der tilfredsstiller Det Særlige Bygningssyn, der tidligere har lagt op til en total fredning af hele området.

Den manøvre lignede en svær opgave, da Slots- og Kulturstyrelsen 18. september 2019 gav følgende besked til Gentofte Kommune:

"Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen til også at gælde de nære omgivelser (...). Fredningen omfatter herefter: Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest, herunder "solplænen" med omkransende mur syd for hallen."

Borgmester Hans Toft (K) Afgørelsen var et slag med en både kold og våd bademåtte lige i ansigtet på Gentofte Kommune, for den umuliggjorde det projekt, som Arkitektfirmaet Entasis havde tegnet for kommunen.

Gentofte Kommune havde da også svært ved at skjule sin frustration:

"Vi har igennem alle årene taget vare på Kildeskovshallen og dens omgivelser med stor respekt for dens arkitektoniske værdier, og vi vil i forhold til en ny svømmehal bevare og udbygge det unikke og bevaringsværdige miljø ved Kildeskovshallen. Derfor mener vi fortsat, at fredning er et unødvendigt skridt at tage," sagde Gentoftes kommunaldirektør Torben Frølich til Villabyerne 8. oktober 2019.

Dør på klem Gentofte Kommune opgav da heller ikke kampen. Den klagede over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse, og samtidig fortsatte den ad dialogens og det stille diplomatis vej. Styrelsen havde nemlig også ladet en dør stå på klem.

Styrelsen ville "ikke udelukke, at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen på den nordlige del af ejendommen. Et eventuelt nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. at den omgivende beplantning ikke må udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde," lød det.

Gentofte har efterfølgende fremlagt to bud på en alternativ placering af den nye svømmehal for Det Særlige Bygningssyn, og synet har for nylig tilkendegivet, at det ser positivt på udvidelsesforslagene. Dog har synet udtrykt en klar skepsis i forhold til Gentofte Kommunes planer om at lade et 50 meter bassin indgå i udvidelsen.

"Det er meget positivt, at Det Særlige Bygningssyn nu har tilkendegivet, at en ny svømmehal ved Kildeskovshallen er mulig. Men det slår skår i glæden, at vi ikke kan bygge en udvidelse med et 50 meter bassin, der skal leve op til Bygningssynets krav, uden at det bliver urimeligt dyrt. Derfor må vi gå efter en mindre løsning," siger borgmester Hans Toft (K) i en skriftlig udtalelse til Villabyerne.

Og borgmesteren tilføjer:

"I lyset af den vanvittige udligningsregning på ekstra mange hundrede millioner kroner til Gentofte Kommune, så gennemfører vi ikke det planlagte projekt med et nyt 50 meter bassin. Vort oprindeligt ønskede projekt blev afvist af Slots- og Kulturstyrelsen, og i stedet har vi så fået styrelsens accept på at kunne bygge 50-metersprojektet et andet sted på grunden. Men dette vil kræve, at vi skal købe to villaer og nedrive disse for at skabe tilstrækkelig plads. Med den store udligningsregning, der lægges op til, så er tiden bestemt ikke til blot at overveje at bygge en stor svømmehal, som kræver køb af villaer. Det planlagte projekt gennemføres derfor i stedet med et 25 meter bassin. Vi sætter nu forberedelserne til dette projekt i gang og imødekommer på denne måde et stort ønske hos vore mange borgere og foreninger om øget svømmekapacitet."

Placeringen og størrelsen på byggeriet skal nu videreudvikles og bearbejdes. Det vil ske i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at indhente styrelsens godkendelse af projektet.

"Herefter skal det vedtagne opgaveudvalg sammen med repræsentanter fra Kildeskovshallen hjælpe med anbefalinger til, hvordan vi bedst indretter de kommende faciliteter, så de bedst muligt opfylder borgenes og foreningernes behov. Og alt skal selvfølgelig ske med fuld respekt for de bærende fredningsværdier i området. Det tegner godt for alle vandglade borgere i Gentofte," siger borgmester Hans Toft.

Sagen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til sommer.

Sagen kort I september 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sætte opførelsen af en ny svømmehal til 150 millioner kr. ved Kildeskovshallen på budgettet.

I marts 2019 stak Slots- og Kulturstyrelsen en kæp i hjulet. Efter at have rådført sig med sit ekspertorgan Det Særlige Bygningssyn, skrev Slots- og Kulturstyrelsen nemlig: "Kildeskovshallen har de fremragende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning til at omfatte de umiddelbare omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet."

Styrelsen lagde altså op til en total fredning af hele matriklen med alle bygninger.

Af indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn fremgik det, at bygningssynet anså det for en "uhyre vanskelig opgave at løse" at placere et byggeri på den nordvestlige del af arealet.

I sit høringssvar til fredningssagen og på et møde med Slots- og Kulturstyrelsen den 18. juni 2019 har Gentofte Kommune argumenteret for sin sag og vist tegninger frem, der i kommunens optik tager vidtstrakte hensyn til områdets arkitektioniske værdier.

18. september 2019 fastholdt Slots- og Kulturstyrelsen formelt sin afgørelse. Og så alligevel ikke. For nu lagde den op til, at der måske kunne findes en løsning.

Gentofte Kommune har siden sendt to forslag til en udvidelse af Kildeskovshallen, der tilpasser svømmehallens beliggenhed til det nordlige hjørne.