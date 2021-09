Der er igen stor debat om, hvad Gentofte Kommune bør gøre for at få flere svømmebassiner. Skal man udvide Kildeskovshallen eller bygge en ny hal i Gentofte Sportspark? Foto: Jesper Bjørn Larsen

Ny svømmehal eller udvidelse af den eksisterende: Rapport puster til flammende debat

I 2018 blev rådgivningsfirmaet Niras sat til at undersøge, hvor Gentofte Kommune skulle placere en ny svømmehal. Konklusionen i rapporten lød, at Gentofte Sportspark gav størst kapacitet i forhold til investering, mens brugerundersøgelsen satte to streger under behovet for et 50 meter bassin

Villabyerne - 17. september 2021 kl. 07:05 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Utilfredsheden over udvidelsen af Kildeskovshallen er ikke blevet mindre, efter Gentofte Kommune gjorde en rapport fra 2018, hvor rådgivningsfirmaet Niras undersøgte vandkapaciteten i hhv. Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark, tilgængelig for alle på deres hjemmeside.

En af rapportens konklusioner er, at "når alle aspekter i de præsenterede scenarier er belyste ud fra de givne forudsætninger, så står det klart, at et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give den største kapacitetsmæssige gevinst for Gentofte Kommune og for brugerne i forhold til investeringen."

Gentofte Svømmeklub, Skovshoved Triatlon Klub, Den Undersøiske Gruppe, Lyngby Udspringsklub og Hellerup Sejlklub var inviteret med til to dialogmøder tilbage i 2018.

"I den gennemførte brugerundersøgelse (offentlige gæster og foreninger) er der bred konsensus om, at der eksisterer et stort behov for at udvide svømmefaciliteterne med et ekstra 50 meter bassin og et eller to varmtvandsbassiner," skriver rapporten.

Overrasket over rapport Søren Sass svømmer flere gange om ugen i Kildeskovshallen, som han er nabo til. Sammen med sin kone Tania Al-Zagheer Sass har han startet Facebook-siden 'Ny Svømmehal i Gentofte' og været med til at arrangere et debatmøde i Kildeskovshallen, hvor planerne for den kommende udvidelse blev diskuteret. Søren Sass har med stor interesse læst rapporten fra Niras, som han undrer sig over ikke har været tilgængelig før nu.

"Jeg er overrasket over, at man ikke gør et så dyrt projekt mere tilgængeligt og åbent for os brugere og borgere i kommunen. Det første, som slog mig, da jeg læste rapporten, var, at den helt entydigt peger på, at brugerne vil få mest vandkapacitet ved at bygge en ny svømmehal i Gentofte Sportspark, hvor vi uden problemer vil kunne få et 50 meter bassin, som alle efterspørger. Og samtidig vil det være billigst og bedst at bygge der. Og ja, de skriver, at synergien i Kildeskovshallen er til stede i dag, men samtidig skriver de, at den knopskydning kan forvirre brugerne - og dermed formindske synergien for brugerne," siger Søren Sass.

Regnestykke kommer frem Et afgørende argument i kommunalbestyrelsen for at pege på Kildeskovshallen var, at driftsomkostningerne blev væsentligt dyrere ved at bygge en ny svømmehal i Gentofte Sportspark.

I et debatindlæg i Villabyerne 8. september 2021 argumenterede formandsskabet for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, formand Anne Hjorth (S) og næstformand Jesper Marcus (K), for fordelene ved at udvide Kildeskovshallen, bl.a. henviste de til synergien med de eksisterende fem bassiner, styrkelse af klublivet og samle det sociale samvær.

"Driftsmæssigt er det også en klar fordel at placere de to nye bassiner i Kildeskovshallen, hvor der vil være væsentlige driftsbesparelser," skrev de.

Det regnestykke kommer også frem i rapporten, hvor der står:

"Hvis der placeres et nyt svømmeanlæg ved Kildeskovshallen, vil driftsudgifterne udgøre mellem 1,7- 4,5 mio. kr. pr år. (...) I Gentofte Sportspark vil driftsudgifterne udgøre mellem 3,1- 7,87 mio. kr. pr. år."

Skyd det til hjørnet Søren Sass mener, at beregningerne i rapporten er fyldt med stor usikkerhed, og hans umiddelbare analyse er, at driftsomkostninger vil være mulige at få ned.

"Politikerne er bekymret for driftsomkostningerne, der i rapporten anslås til at koste mellem 1 og 3 mio. kr. mere, men har det til gengæld fint med at bruge 120 mio. kr. på en løsning, som ingen efterspørger. Jeg håber, at man som minimum skyder det til hjørne og undersøger mulighederne igen for at få et 50 meter bassin. Vores argument er, at alle i kommunen vinder, hvis vi får et 50 meter bassin i Gentofte Sportspark. Der kommer svømmehal tættere på Vangede og Dyssegård, og dermed får vi frisat faciliteter i Kildeskovshallen til gavn for borgerne fra Hellerup, Charlottenlund og Gentofte. Det vil kun være win-win for kommunen, foreningerne og borgerne at fordele vandkapaciteten ud," siger han.

At få en svømmehal til Gentofte Sportspark vækker allerede begejstring i en uformel afstemning på Facebook-siderne 'Vangede' og 'Naboer i Dyssegård'. Her har 410 sæt kryds ved: Ja, svømmehal ved Gentofte Sportspark er en god idé. Mens 55 bakker op om udvidelsen af Kildeskovshallen.

Formand: Det muliges kunst Gentofte Svømmeklub er den andenstørste idrætsforening i Gentofte Kommune med mere end 2.700 medlemmer og over 550 på venteliste. Kun overgået af HIK.

Formand for Gentofte Svømmeklub, Henrik Larsen, har de seneste otte år oplevet en stigende interesse, hvor medlemstallene er fordoblet.

"Overordnet skriger vi på mere vand, så en ny svømmehal er vores prioritet ét," siger han.

Sammen med fire andre foreninger blev Gentofte Svømmeklub inddraget i rapportens undersøgelse. Som den eneste forening meldte de ud, at de klart foretrak en placering ved Gentofte Sportspark og ønskede specifikt et 50 meter bassin, som kunne løse deres efterspørgsel på mere vandtid og lange ventelister.

Henrik Larsen har dog affundet sig med, at planerne ikke endte der.

"Det var da ærgerligt at få 25 meter mindre bassin, men det er sådan, det er. Den geografiske placering for os er ikke afgørende. Det væsentlige er, at vi får mere vand for pengene. Der har været nogle begrænsende faktorer ved byggeriet, men vi vil gerne have et 25 meter bassin, dryland område og klubfaciliteter. 50 meter er selvfølgelig bedre end 25 meter bassin, da vi gerne vil have så meget vand som muligt. Men overordnet set er det den løsning, som er der nu. Det er ikke den gyldne løsning og går et par step ned. Men når nu det andet ikke er muligt, så får vi mere vandtid om eftermiddagen, et 25 meter bassin med hæve-sænke bunde, der kan udnytte forskellige hold, og vi får hul på vores venteliste," siger Henrik Larsen.

Hvad siger du til, at der er borgere og politikere, der peger på en ny undersøgelse af placering af svømmehallen?

"Vi har været i gang i et stykke tid. Vi kan ikke vente tre år mere på en ny undersøgelse, før vi får mere vand. Nu er vi gang, og lad os så komme videre og optimere det, som vi har. Det er det muliges kunst, og det har vi det fint med i Gentofte Svømmeklub," siger han.

Sagen kort I september 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sætte opførelsen af en ny svømmehal til 150 mio. kr. ved Kildeskovshallen på budgettet med bl.a. et 50-meter bassin og to varmtvandsbassin. Forinden havde rådgivningsfirmaet Niras undersøgt vandkapaciteten i forhold til at udvide Kildeskovshallen eller bygge en ny svømmehal i Gentofte Sportspark.

Marts 2019 stak Slots- og Kulturstyrelsen en kæp i hjulet ved at lægge op til en total fredning af hele matriklen med alle bygninger, men lod en dør stå på klem.

Gentofte Kommune klagede over afgørelsen og fremlagde efterfølgende to bud på en alternativ placering af den nye svømmehal for Det Særlige Byggesyn.

13. maj 2020 kunne Villabyerne skrive, at Det Særlige Byggesyn forholdt sig mere positivt til forslaget, men at opførelsen nu måtte reduceres til et 25-meter bassin, ét varmtvandsbassin og klubfaciliteter til en ny pris på 120 mio. kr.

Et opgaveudvalg har herefter sammen med repræsentanter fra Kildeskovshallen hjulpet med anbefalinger til indretning af de nye faciliteter.