Se billedserie Kevin Jørgensen har netop scoret til 3-1 og lykønskes af holdkammeraterne. Foto: Ole Tradsborg

Ny storsejr til Futsal Gentofte

Der blev uddelt en kindhest på 9-1, da Sat Af Pigeons blev sendt vingeskudt retur til Valby

Villabyerne - 01. december 2020 kl. 15:40 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Kildeskovshallen lagde søndag eftermiddag gulv til Futsal Gentoftes anden hjemmebanekamp i denne sæson.

Modsat sidste hjemmekamp blev der hurtigt dømt game over i et opgør, der reelt kun var spændende i første halvleg.

Her kom Futsal Gentofte foran på en genialitet, hvor Louis Veis på en god aflevering afsluttede med et følt hovedstød efter bare to minutter. Gæsterne fik udlignet, da deres energiske anfører Berzan Kucukyildiz scorede et fint mål til 1-1.

Hjemmeholdet skruede op for kedlerne, hvor den sidste afslutning dog lige manglede, ja, det sidste.

Derfor var det dejligt resolut, da Oscar Merling tog sagen i egne fødder, da han langt ude fra, og tilmed i en pænt spids vinkel, hamrede bolden ind til 2-1.

Indskiftede Kevin Jørgensen gjorde det til 3-1 efter en lidt spøjs episode, hvor man sad og troede, han blev indskiftet som 'kicker', da hjemmeholdet netop var tilkendt frispark inde i det lille felt.

I stedet for at skyde på mål, lavede han en fræk aflevering og fik bolden retur - dog efter lidt held - hvorefter han selvfølgeligt kilede kuglen i kassen.

Gæsterne havde ikke meget at byde på offensivt, men holdets anfører Berzan Kucukyildiz fik scoret, men til stor fortrydelse for ham og holdet nåede slutfløjtet netop at gjalde, inden bolden strøg i mål.

Mål på stribe efter pausen Det var givet, at gæsterne nu ville gå frem på banen i håbet om en hurtig reducering. Men givet var det også, med træner Bo Holdens ord under en peptalk i en time-out kort før pausen, at gæsterne ikke ville kunne holde kadencen i anden halvleg.

Og da Emil Scott scorede tre mål på fire minutter i starten af anden halvleg, levede gæsterne op til deres lidt forunderlige holdnavn. Og de blev sat yderligere af i det 35. minut, hvor både Lars Bonde og anfører Mads Falck blev målscorere.

Med et minut tilbage lukkede og slukkede Niklas Thorleifsen til slutresultatet 9-1.

Futsal Gentofte spiller ude mod FC Nordhavn på søndag i Valbyhallen, mens næste hjemmekamp bliver søndag den 13. december.

Her er arenaen i Kildeskovshallen byttet ud med gulvet i Gentofte Sportspark. Det tv-transimtterede opgør mod Albertslund IF sættes i gang kl. 17.30.