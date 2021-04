Helene Brochmann er SF's nye spidskandidat. Foto: Saxe Brøten

Send til din ven. X Artiklen: Ny spidskandidat for SF: Vi skal have sat farten ned på Helsingør-motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny spidskandidat for SF: Vi skal have sat farten ned på Helsingør-motorvejen

55-årige Helene Brochmann bliver det øverste navn ud for liste F på stemmesedlen til KV21 i Gentofte

Villabyerne - 23. april 2021 kl. 09:13 Kontakt redaktionen

Som Villabyerne kunne fortælle for 14 dage siden, søger SF's nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Brigitta V. Rick, mod nye kommunale himmelstrøg i jagten på et af de bofællesskaber, hun gerne vil tilbringe sin tredje alder i.

Læs også: SF savner blandede boligtyper og bofællesskaber

Partiet stiller derfor med en ny spidskandidat til efterårets kommunalvalg, og det bliver den 55-årige cand.mag. og specialkonsulent Helene Brochmann, som samler stafetten op. Helene Brochmann er født og opvokset i Gentofte, og nogle vil måske huske, at hun i nullerne var formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i nogle år.

"Det har altid været naturligt for mig at engagere mig i mit lokalsamfund. I gymnasietiden på Gentofte Statsskole og årene derefter var jeg aktiv i NOAH og i den lokale afdeling af Natur & Ungdom, og det lærte jeg meget af - både om natur, miljø og organisationsarbejde. Min interesse for politik forfulgte jeg så ved at læse samfundsfag på universitetet," fortæller Helene Brochmann i en pressemeddelelse.

Vendte hjem til Gentofte Efter 13 år som københavner og et år i Grønland kom Helene Brochmann tilbage til Gentofte i 2000 og blev mor til tre drenge, der er vokset op her.

"I mit arbejdsliv har en rød tråd været evaluering og analyser af offentlig service, programmer og indsatser, især inden for uddannelsesområdet, og jeg har arbejdet med dagtilbud - og dermed kommuner - i mange år. På den måde har jeg nogle faglige kompetencer med mig, som er meget brugbare for en kommunalpolitiker, og jeg kender det offentlige system ganske godt. I øvrigt var min mor, Ida Naur, medlem af kommunalbestyrelsen for Gentofte-Listen i sammenlagt 12 år, da jeg var barn og ung, så jeg er i høj grad vokset op med det kommunalpolitiske her i kommunen," siger hun.

Brug for større ambitioner Som SF'er har hun ikke overraskende både en rød og en grøn dagsorden. Den grønne ligger meget i forlængelse af det, hun har arbejdet med i Naturfredningsforeningen, hvor bevarelsen - og helst udvidelsen - af de grønne områder i kommunen er vigtig for hende.

"Hvis vi fortsætter 60 km/t-begrænsningen inde fra byen helt til Jægersborg, kommer bilerne 1½ minut langsommere frem, men støjen vil blive væsentligt reduceret. Det halvandet minut vil være givet rigtig godt ud!"





Helene Brochmann, SF's spidskandidat i Gentofte ved KV21 "Kyststien, som DN udarbejdede et virkelig godt forslag til, er stadig en højt prioriteret sag for mig. Og så skal vi have flere grønne "lommer" i vores bymiljøer! Desuden er jeg optaget af en mere klima- og miljøpolitisk vinkel, hvor jeg f.eks. mener, at Gentofte Kommune bør stille meget høje krav til sig selv som bygherre, når det gælder bæredygtigt og klimavenligt byggeri. Vi skal have græs på tagene, bruge genanvendelige materialer og integrerede solceller," siger Helene Brochmann, som også vil slås for de arkitektoniske værdier i kommunen.

"Det er som om, ambitionsniveauet er faldet de sidste årtier. Jeg vil gerne se byggeri på niveau med Kildeskovshallen - altså den oprindelige del - når vi bygger herude."

Til kamp mod støjen Helene Brochmann vil også kæmpe for at hjælpe Gentoftes mange støjplagede borgere.

"Når det gælder trafikstøjen, som der heldigvis er meget opmærksomhed på lige nu, må vi som kommune sætte kræfterne ind der, hvor vi virkelig selv kan gøre noget. Og her mener jeg f.eks., at vi skal have sat hastigheden ned på Helsingørmotorvejen på vores del. Hvis vi fortsætter 60 km/t-begrænsningen inde fra byen helt til Jægersborg, kommer bilerne 1½ minut langsommere frem, men støjen vil blive væsentligt reduceret. Det halvandet minut vil være givet rigtig godt ud!"

Helene Brochmann er, som hun siger med et glimt i øjet, fundamentalistisk cyklist og kunne tale længe om, hvor vigtigt det er at få flere til at cykle mere, både for deres egen og for klimaets skyld.

"Måske skulle man også lige se på, om opgaveudvalgene reelt har tappet de egentlige udvalg, med de valgte politikere, der jo også er borgernes repræsentanter, for betydning eller indflydelse."





Helene Brochmann, SF's spidskandidat i Gentofte ved KV21 Flere almene boliger På den røde dagsorden står bl.a. en boligpolitik, der gør det muligt for flere med almindelige indkomster - f.eks. de lærere, sygeplejersker, sosu'er, politifolk og pædagoger, der arbejder i kommunen - at bo her.

"Vi skal have flere almennyttige boliger, men vi kan også gøre mere uden at bygge nyt. Boligudgifterne er kun en del af leveomkostningerne, og hvis vi f.eks. får en langt bedre kollektiv trafik, kan flere undvære bil. Hvis man kan undvære bil, bliver boligen lettere at betale. Og samtidig er det godt for klimaet. Børnetallet i kommunen er faldende - det bør vi også være opmærksomme på. En vuggestueplads her i kommunen koster 10.000 kr. mere om året end i de billigste kommuner. Det er ikke her, man skal hente mest ind i brugerbetaling," siger hun.

Vil inddrage medarbejderne Helene Brochmann er meget optaget af kommunens rolle som arbejdsgiver og kvaliteten af de ydelser, den leverer, og hun vil give de ansatte en større stemme.

"Jeg er overbevist om, at vi får den bedste kvalitet, hvis vi lader de ansatte, altså de professionelle og fagligt uddannede, få tid og plads til at bruge deres faglighed i udviklingen af undervisningen i skolerne, det pædagogiske tilbud i børnehaverne og omsorgen for og støtten til de ældre og handicappede. Ligesom vi som politikere altid skal høre brugerne, skal vi også høre medarbejderne."

Helene Brochmann nævner også Gentoftes mange og højt besungne opgaveudvalg som et programpunkt.

"Jeg vil se nærmere på, om ikke vores opgaveudvalg i kommunen kan tåle et serviceeftersyn. Det er rigtig spændende, at Gentofte har været en first mover med denne form for politikudvikling, men vi skal bruge flere former for direkte borgerinddragelse og dialog med mange flere borgere, både digitalt og i de lokale bymiljøer. Måske skulle man også lige se på, om opgaveudvalgene reelt har tappet de egentlige udvalg, med de valgte politikere, der jo også er borgernes repræsentanter, for betydning eller indflydelse. Det er der sikkert flere holdninger til, så det glæder jeg mig til at diskutere i valgkampen," siger hun.

SF i Gentofte er endnu ikke klar med den samlede opstillingsliste. jbl

relaterede artikler