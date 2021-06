Se billedserie Snedkerlavede køkkenfronter og skuffer sat ind i og udenpå et IKEA-køkken er tidens store trend. Det mærker Stefan Andersen i den grad. Han er nu i gang med at ansætte et par folk.

Ny snedker i Skovshoved: Stefan hacker dit køkken

Efter 20 år som snedker har Stefan Andersen for nylig åbnet showroom i Skovshoved med sine snedkerlavede køkkenfronter

Villabyerne - 14. juni 2021 kl. 09:03 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Stefan Andersen viser sine hænder frem. Den højre tommelfinger knækker stift til den ene side. 20 år i et træværksted har sat sine spor hos den bare 34-årige snedker, der startede, da han gik i 7. klasse og blev selvstændig, før han fik kørekort.

For halvanden år siden lagde han sav og stemmejern fra sig for at nøjes med at bygge videre i hovedet med virksomheden Woodfront, der sælger snedkerlavede fronter og skuffer til dit køkken.

Nu er et kombineret kontor og showroom netop åbnet på Strandvejen i Skovshoved, hvor han også bor. Med en overvældende interesse til følge.

"Det er eksploderet fuldstændig. Vi er blevet nødt til at lukke for flere mødebookinger lige nu. Det har været en større succes, end vi havde turdet håbe på," fortæller Stefan Andersen, mens han gestikulerer mod rækker og mapper med tilbud, henvendelser og aftaler, der fylder bordpladen på modelkøkkenet.

Den 34-årige snedker er alene om Woodfront, dog med god hjælp fra sin kæreste Pernille, men planen er nu at ansætte to til tre folk.

"Jeg har ikke fået løn i halvandet år, men nu er der kapital igen," forklarer han og understreger hurtigt, at det følger den plan, der var lagt.

I Woodfront mærker de, at danskernes droppede udlandsrejser har givet luft i privatøkonomien, og de mange penge på kistebunden er i høj grad blevet kanaliseret over i køb til hjemmet.

Da butikken blev etableret, måtte en væg rives ned, og en jerndrager lægges op som erstatning, og ingeniøren, der stod for det, købte i samme ombæring et køkken. Det samme gjorde ingeniørens jordemoder og jordemoderens datter.

Tænkt over detaljerne Woodfronts koncept er med et populært udtryk at IKEA-hacke sit køkken. De snedkerlavede fronter og fingersamlede skuffer udgør et æstetisk ydre, mens IKEA's køkkenskabe agerer base. Det er blevet en vældig populær og lidt billigere måde at få et helt nyt køkken på.

"Jeg har set folk betale flere hundrede tusind kroner for køkkener, hvor der ikke er tænkt over detaljerne," siger Stefan Andersen om baggrunden for sin virksomhed.

Han vil gerne være grundig, og hans håndværksbaggrund fornægter sig ikke. Han fortæller straks om trælister frem for bånd, de lidt bredere sidestykker, der med sikkerhed kan dække et gab ind mod væggen efter montering og en lang række andre trædetaljer.

Målet er først og fremmest at have tilfredse kunder, snarere end at vokse sig markant større end nu.

"Vores ambitioner er ikke at være kæmpestore. Vi vil gerne være en lille, sund og hyggelig forretning og bevare den personlige ting. Jeg vil gerne have roen til hele tiden at forbedre tingene," siger Stefan Andersen.