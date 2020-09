Jane Sandvik glæder sig til at byde seniorerne i området velkommen til træning og hyggeligt socialt samvær. Pressefoto

Ny seniortræning i Skovshoved

Åbent hus 1. oktober for det kommende træningscenter i idrætsforeningen

Mandag 2. november kl. 9 slår Jane Sandvik dørene op for et træningscenter med underholdende og effektiv træning for seniorer.