Ny rektor kommer med frisk vind fra Vesterhavet

Men den nye rektor, der kommer fra en lignende stilling på Fjerritslev Gymnasium, har ingen planer om at blæse noget omkuld. Han vil dog gerne være med til at udvide elevernes horisont

21. juni 2020

Det er snart et halvt år siden, at Bjarne Edelskov Nielsen satte sig i rektorstolen på Gammel Hellerup Gymnasium. Frisk hentet ind fra Vesterhavet med masser af gode ideer til en ny strategi for Gentofte Kommunes største gymnasium.

Men han var ikke meget mere end lige landet i stillingen, inden lærere og elever blev sendt hjem, og alle oprindelige opgaver veg til fordel for dag til dag-krisestyring.

"Der har ikke været to dage, der var ens - ikke at der nogensinde er det. Men vi har i den grad måttet navigere ud fra vores sunde fornuft, for der har ikke været nogen facitliste. Og når forældre og elever har spurgt, har svaret ofte været: 'det ved vi ikke', for retningslinjerne udvikler sig hele tiden.

Lige nu er der stille på gangene, hvor de få forbipasserende taler med hviskende stemmer. Eksamenstiden er i gang, selvom der slet ikke er så mange, som der plejer være.

3. g eleverne skal kun op til én mundtlig eksamen:

"Intet er som det plejer at være," siger Bjarne Edelskov Nielsen. Ikke at han rigtig har nået at få en fornemmelse af 'plejer'.

Foreløbigt er de i gang med at lægge en plan for translokationen, der kommer til at foregå klassevis.

Og han glæder sig over, at 3.g'erne trods alt får lov til køre i studentervogn:

"Det fortjener de. Jeg er imponeret over, hvor agile de har været, og hvor meget de har givet afkald på her i coronatiden. Det er i den grad det forsømte forår. Det var nu de skulle på Roskilde Festival og til Musik i Lejet. Derfor er det også vigtigt, at vi nu kan holde fast i den tradition med studenterkørsel, for der er mange traditioner, de er gået glip af."

A-menneske Bjarne Edelskov Nielsen er en mand, der er hurtigt fra start i mange af livets sammenhænge. Han blev far for første gang som 22-årige, rektor som 36-årig og så elsker han i øvrigt bare at stå tidligt op og få noget ud af dagen.

Der er ingen tvivl om, at det er lige dele nysgerrighed og ambitioner, der nu har fået ham til at krydse landet.

Lige nu pendler han hver weekend frem og tilbage til Aalborg. Men i hverdagene har han fået betragteligt kortere til arbejde, end da han dagligt lå og kørte fra Aalborg til Fjerritslev, hvor der er godt en times transport hver vej:

"Mine børn er ved at være store. Den ældste på 18 er næsten færdig med gymnasiet og den yngste på 15 er på efterskole. Det var også derfor, at det skulle være nu. Jeg har foreløbig lejet en lejlighed på Amager, der er så stor, at hele familien kan være der. Men nu må vi lige se, hvad tiden bringer. Min kone er meget glad for sit job som gymnasielærer på Aalborg Katedralskole og fælles for dem alle, så tror jeg lige, at de ville se tiden an og sikre sig, at jeg ikke løb skrigende bort, inden de begyndte at lægge planer om at komme til København."

Det er der dog ikke meget der tyder på, at han vil gøre. Faktisk ligner han en mand, der er ualmindeligt glad for sit job.

Finere madlavning Bjarne Edelskov Nielsen havde masser af medvind med fra Fjerritslev Gymnasium, da han lagde billet ind på stillingen som rektor på Gammel Hellerup Gymnasium.

I Fjerritslev havde man nemlig i flere år kæmpet med dalende elevtal på grund af demografien i området.

"Vi var nødt til at se, om vi kunne rekruttere unge fra andre steder i landet. Ideen var at oprette et College, hvor de unge kunne bo. En form for gymnasiernes efterskole. Der var mange, der havde svært ved at tro på, at det var muligt. Men det første år fik vi ti elever. Det næste 25 og sidste år 55. Det var over al forventning," siger han.

Med den succes i bagagen syntes han, at det var tid til at prøve noget nyt. Så da stillingen på Gammel Hellerup Gymnasium dukkede op, lød det så spændende, at han besluttede sig for at tage chancen og forlade alt det han kendte så godt.

Og Gammel Hellerup er noget helt andet.

Det 125 år gamle gymnasium er aktuelt Gentofte Kommunes største og mest søgte gymnasium. Sidste år kunne gymnasiet få plads til alle, mens de i år måtte skrive en del på venteliste.

Bjarne Edelskov Nielsen er helt klar over, at det er et toptunet gymnasium, han har overtaget. Derfor ser han heller ingen grund til at lave om på en hel masse.

Jeg er benovet over, hvad Jørgen Rasmussen har sat i værk, og hvor gode rammerne er. Det er et privilegium at overtage et så veldrevet et gymnasium, siger han.

"I Fjerritslev var det de helt store linjer jeg skulle tage mig af. Her er det i højere grad den finere madlavning, vi skal bruge kræfter på," siger han.

Forskelle og ligheder I starten synes jeg måske, at jeg bevidst skulle manifestere mig som nordjyde. Signalere at jeg var sådan en, der havde benene solidt plantet på jorden. Men efter de mange samtaler jeg har haft med lærerne, viser det sig, at næsten halvdelen er jyder og 10-20 procent kommer fra Fyn, så så unik er jeg jo ikke," siger han og griner.

"Men jeg vil gerne stå for noget eftertænksomhed. Man må godt lige vende skråen en ekstra gang. De fleste ting kan ses fra flere vinkler."

Da nyheden om det nye job blev offentliggjort var der flere gamle kolleger, der mente, at han nu skulle stå i spidsen for sådan et 'popsmart guldbelagt gymnasium med forkælede elever, hvor alting foregik med 200 km i timen'.

Men det er altså ikke et billede han på nogen måde kan genkende. Og han vil gerne være med til netop at nedbryde fordomme.

"Jeg synes eleverne er søde og faktisk meget høflige. Min modtagelse har i det hele taget været overvældende positiv og hjertevarm," siger han.

Selvom der er stor forskel på de to gymnasier på tværs af landet, så er der også mange ligheder:

Gymnasierne er jo underlagt de samme rammebetingelser. Og ungdomskulturen er heller ikke væsensforskellig. Druk og byliv fylder meget begge steder. Det samme gør desværre den der præstationskultur, der er så usund. De unge stiller ekstremt høje krav til sig selv og bruger uforholdsmæssigt meget energi på, hvad andre tænker om dem," siger Bjarne Edelskov Nielsen.

I den henseende synes han, at forældrene har et ansvar i forhold til at hive stikket ud en gang imellem og fortælle de unge, at de er gode nok, som de er.

Opgøret med perfekthedskulturen vil han også gerne have ind klasselokalerne.

"Jeg tror, det var Rane Willerslev, der sagde, at man skal fejle sig til viden. Tavshed er jo den største terror i et klasselokale. Det er vigtigt, at de unge tør slå en skævert eller to," siger han.

Tid til at se fremad De seneste måneder er gået med krisestyring, men han har også haft tid til at tale med skolens ansatte, godt 120 samtaler, og efter sommerferien er der programsat en planlægningsdag, hvor Bjarne Edelskov Nielsen i samarbejde med bestyrelsen skal have igangsat det strategiarbejde, han skulle have lavet her i foråret.

Vi skal have lagt en plan, sat nogle rettesnore og udpeget nogle milepæle.

Han tager for eksempel gerne fat i gymnasiets mantra om mangfoldighed. For mangfoldighed er mere, end at eleverne kommer fra begge sider af kommunegrænsen.

"Der er et citat, der hedder Kun det du kender, er virkelighed," siger Bjarne Edelskov Nielsen.

Så han ser det som gymnasiets opgave at øge elevernes kendskab til verden, så deres virkelighed bliver mere nuanceret.

"Mange af vores elever kommer til at sidde i tunge stillinger. Det er vores forpligtigelse, at de får en god dannelse, og vi udvider deres horisont. De skal kunne begå sig," siger han

Han vil gerne være med til at dyrke kontakter uden for skolen både internationalt og nationalt. Kulturudveksling kan også være en sprogcamp i Hjørring eller en biologitur til Vadehavet.

Erfaringer fra en Coronatid Rigtig meget kommunikation, planlægning og undervisning er foregået virtuelt. Som på så mange andre arbejdspladser, så har man også på Gammel Hellerup Gymnasium gjort sig masser af erfaringer.

Virtuel undervisning kan på ingen måde erstatte den fysiske undervisning, men jeg er sikker på, at når vi lige får det hele lidt på afstand, så skal vi tage det op igen. Corona har givet os nogle nye værktøjer, som vi har brugt, så godt vi kunne, og flere lærere har virkelig gjort det godt, og det er nogle af de erfaringer, vi skal tage med os. Det ligger faktisk allerede i bekendtgørelsen, at op til 20 % af undervisningen kan foregå virtuelt.

Han understreger samtidig, at det på ingen måde erstatter den fysiske undervisning.

"Det var skønt, da vi endelig kunne byde alle eleverne velkommen tilbage.

I Nordjylland ville man nok have sagt, at det var som at sætte køerne på græs. Også selvom det i første omgang skulle foregå med to meters afstand."

Selv nyder han også at komme ud af kontoret og ind i klasselokalerne.

"Jeg savner da at undervise. Det er jo mit fag, og det er godt at mærke, hvad der foregår ude i klasserne, og faktisk underviste jeg også lidt på Fjerritslev gymnasium, men min kolleger på kontoret har altså sagt, at jeg liige må vente lidt med det, for der er en del andre opgaver, der ligger og venter," siger Bjarne Edelskov Nielsen og griner.

