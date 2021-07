Se billedserie ?Det er meget besynderligt og meget vanskeligt at forklare og forsvare,? siger Gentoftes provst omkring de fortsatte coronarestriktioner i kirkerne, især ved bisættelser.

Ny provst vil gøre dig selskab, når du står et mørkt sted i livet

Yvonne Alstrup, der tiltrådte som ny provst i Gentofte 1. maj, er ved at komme på plads i præsteboligen på Ahlmanns Allé. Hun har haft en fyldt kalender for at lære sit nye provsti at kende

31. juli 2021

Der er stadig et par billeder på gulvet, som endnu ikke har fundet deres plads på væggene, men ellers er Gentoftes nye provst, Yvonne Alstrup, ved at komme på plads i præsteboligen på Ahlmanns Allé, som hun flyttede ind i 24. maj. Siden hun ankom med sine flyttekasser til kommunen, har kalenderen været fuldt booket med aftaler. Blandet andet med en rundtur til alle kirker i kommunen, hvor hun mødte præster og menighedsråd.

"Trods afstandene er så små her i kommunen, især i forhold til i Nordjylland, er det utroligt, så forskellige kirkerne og deres profil er, og hvilket præg de har sat på kulturen i kirken. Det ser jeg som en stor styrke," siger hun.

Gennemsigtighed I mødet med præsterne spurgte provsten dem, hvad de efterspurgte hos hende.

"Der var en som klogt sagde: Gennemsigtighed i beslutninger," siger Yvonne Alstrup.

Søndag 13. juni fik sognebørnene så lov at møde hende, da hun blev indsat som sognepræst i Hellerup Kirke med sin første gudstjeneste. Det var et stykke tid siden, at hun havde stået i præstekjolen foran en menighed. De seneste år har hun været først selvstændig og siden specialkonsulent.

"Den søndag var der godt fuldt i kirken. Tror folk ville komme og se giraffen. Så det var med bankende hjerte og tanker, om jeg nu blev accepteret, at jeg trådte frem. Bare det at vælge sange var svært. Hvad holder min menighed af at synge? Og samtidig vil jeg gerne udfordre dem. Det kunne være, at de trængte til at blive rystet lidt," siger Yvonne Alstrup og smiler.

Et mørkt sted i livet Yvonne Alstrup sagde allerede i sit første interview i maj med Villabyerne, at hun ikke kom ind med en ny dagsorden eller et behov for at markere sig. Men så sig selv som den solide støtte, som man kan ringe til for råd og vejledning. Og det har ikke ændret sig.

"Jeg vil også gerne være en sognepræst, som er til at tale med, en som folk har lyst til at ringe til, når de står et udfordrende sted i livet, eller kommer forbi til en kop kaffe. Kirken kan tilbyde et andet rum i forhold til en personlig coach eller en psykolog. Det er ikke et rum med løsninger, men et rum, hvor du ikke behøver at være alene, når du står et mørkt sted i livet," siger hun.

Yvonne Alstrup vil gerne lære alle folk at kende i kommunen, men som provst i en af Danmarks tættest befolkede kommune, kan det godt gå hen og blive en udfordring.

"Det var selvfølgelig lidt nemmere dengang, jeg kun havde 2.400 sognebørn," siger hun.

Svært at forsvare Lige nu er kirken og andre kulturinstitutioner de sidste bastioner, som er underlagt strikse corona-restriktioner i forhold til resten af samfundet. Det kan undre nogen, at der stadig er begrænsninger på antal af siddende i kirken, spejlet op imod de seneste ugers EM-fest i landet.

"Det er meget besynderligt og meget vanskeligt at forklare og forsvare. Det er særligt svært ved bisættelser. Den oplevelse kan man aldrig gøre om eller udsætte. Her kunne man måske have ønsket en lidt mere handlekraftig kirkeminister," siger Yvonne Alstrup.

Svært at rekruttere unge En af de fordomme, som Yvonne Alstrup gerne vil have ændret, er, at kirken er lukket om sig selv.

"Vi skal være en institution, som henvender sig udadtil. Det er vigtigt for kirken i dag at have en dialog med folk om, hvor de er og møde dem med tilbud, som de gerne vil have. Når nogen kalder, skal vi gøre vores bedste for at svare. Der er allerede sket mange spændende ting under den forrige provst, som har startet nye samarbejder på tværs. Blandt andet en ny tjeneste med gymnasierne. Det sætter jeg stor pris på og glæder mig til at fortsætte," siger hun.

Yvonne Alstrup er glad for, at hun ikke kommer som et ubeskrevet blad.

"Med min fortid som provst ved jeg, hvad jeg går ind til, og hvilke opgaver, der forventes af mig at løfte. Mus-samtaler med præster, syn af kirkens bygninger, fordeling af økonomiske midler," siger hun, som også har et provstiudvalg i sigte i november 2021.

"Mange af de garvede har dog lovet at tage en periode mere, nu hvor provsten er ny. Jeg så gerne, at provstiudvalget afspejlede det samfund, som de repræsenterede, men det er svært at rekruttere nye og især unge ind. Folk tror, at det er kedeligt, men det behøves det absolut ikke at være," siger hun.

Boet i Kuwait For Yvonne Alstrup er det som at vende hjem, efter hun flyttede til Gentofte Kommune.

"I Jylland skilte jeg mig altid ud," siger hun og smiler.

Som barn boede hun i en periode i Kuwait, hvor hun gik på den amerikanske skole, for senere at flytte med familien til Hillerød.

"Jeg tror, at den oplevelse at bo i et muslimsk land, har været med til at gøre mig meget rummelig. Kristne og muslimer gik i skole sammen uden problemer. En af mine tidligere kollegaer har engang kaldt mig 'uspoleret'," siger hun og fortsætter:

"Først vidste jeg ikke, hvad han mente, men det er rigtigt, at jeg er meget nysgerrig på mennesker og møder dem med et åbent sind. For eksempel vil jeg helst tage ud til dåbsforældre, så de kan slappe af, og jeg kan lære dem at kende. Derfor er jeg også flyttet til Gentofte helt fordomsfri omkring de mennesker, der bor her. Mine naboer har været så søde og budt mig velkommen med blomster. Når det er sagt, bliver jeg nødt til at få mig en cabriolet."

