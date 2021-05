Skal det være tilladt at lade sin elbil ved at have ladekablet liggende henover fortovet? Det skal nu drøftes politisk. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny ordning kan tillade opladning af elbiler med kabler henover fortovet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny ordning kan tillade opladning af elbiler med kabler henover fortovet

Skal det være tilladt at føre et kabel fra en ladestander på egen matrikel henover fortovet til en elbil parkeret ved kanstenen? Teknik- og Miljøudvalget skal nu drøfte en sådan ordning

Villabyerne - 19. maj 2021 kl. 09:11 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Antallet af elbiler buldrer frem i Danmark. Sidste år kørte hver sjette solgte bil enten på ren el eller var en opladningshybrid, og politisk er der en national målsætning om, at der er 775.000 af netop de biler på vejene i 2030. Det øger samtidig presset på antallet af ladestandere, der fortsat udgør en barriere for, at endnu flere vælger at købe en elbil.

I Gentofte Kommune har der længe været efterspørgsel på flere ladestandere, og mens der er sat flere håndfulde op dette år, så skal politikerne nu drøfte en ny ordning, der kan være en håndsrækning til nuværende og kommende elbilejere.

Kommunen oplever således en stigende efterspørgsel på lademuligheder for elbiler fra borgere i villaer og rækkehuse, der ikke har indkørsel eller egen parkeringsplads, hvor de kan opsætte en ladestander.

Den mulighed, som Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, er en ordning, hvor de borgere kan få lov at oplade biler parkeret ved kansten ved at trække et ladekabel hen over fortovet.

"Vi overvejer en midlertidig ordning. Det er noget, vi skal drøfte og se på i forhold til tilgængelighed. Vi skal snakke om, hvad vi gør, for der er brug for en strategi," siger Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for udvalget.

Ulemper for gående Ordningen, hvis den indføres, vil formentlig indebære et krav til, at ladekablet skal føres i en kabelbeskytter, der skal være let at passere, og at det kun må ligge på fortovet, mens bilen lader op og kun i et begrænset antal timer dagligt.

Det kan også være et kriterie, at kablet ikke krydser en cykelsti, fremgår det af forvaltningens indstilling.

De skriver også, at netop ladekabler, der ligger henover fortovet, i forvejen er noget, som kommunen modtager klager over jævnligt på grund af risikoen for faldulykker. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at inddrage Tilgængelighedsforum, lyder det.

FDM: Vær rummelige

Idéen med at tillade ladekabler på fortovet er ikke helt ny. I Frederiksberg eksisterer en ordning, hvor man skal søge om lov, og også i Odense er det muligt at lade sin elbil på denne måde.

Og det er den rigtige vej at gå, mener Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM, Forenede Danske Motorejere.

"Grundlæggende er det en god idé. Et af de store problemer i forbindelse med den grønne omstilling er, at hvis du bor i etageejendom eller ikke har parkeringsplads på din grund, hvordan får du så ladet bilen op? Det er et stort problem primært i byerne, hvor der er mange, der kun har mulighed for at parkere på gaden. Det er noget, der kan være begrænsende for, om forbrugerne køber en elbil, så det er vigtigt, at man faciliterer løsninger," siger han.

Han er dog heller ikke blind for ordningens eventuelle gener for fodgængere.

"Vi vil opfordre kommunerne til at være rummelige og fleksible, så man kan sikre, at folk kan få ladet deres biler op. Men det skal heller ikke være sådan, at fodgængere ikke kan komme frem på fortovet, og der flyder kabler over det hele. Det er ikke nødvendigvis den gyldne løsning, og måske man skal finde noget mere permanent hen ad vejen," siger Dennis Lange.