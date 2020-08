?Kunderne skal føle sig trygge hos os, da det er en af de største investeringer i deres liv. Så nytter det ikke noget, at man har en ejendomsmægler, som er glat som en ål og ikke kan svare på noget,? fortæller Kenneth Røien (til venstre). I midten Brian Pamperin og til højre Alecsander Delfs. Foto: Kathrine Albrechtsen

Ny mægler-trio vil give faget et bedre ry

Bag to nyåbnede ejendomsmæglerbutikker på henholdsvis Hellerupvej og Ordrupvej står et nyt team, som med tillid, engagement og ordentlighed vil rydde ud i fordommene om faget

Villabyerne - 20. august 2020 kl. 09:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre ejendomsmæglere tager imod i jakkesæt, hvide skjorter og blanke sko. Selvom tøjet er stift, er jargonen afslappet i den nye Realmægler-butik på Hellerupvej 8, der er den ene af to nyåbnede mæglerbutikker som Alecsander Delfs, Brian Pamperin og Kenneth Røien står bag. Sammen med den anden nye butik på Ordrupvej dækker de Hellerup, Gentofte, Vangede og Charlottenlund/Klampenborg.

Selvom butikkerne er nye, er den nye mægler-trio bestemt ikke 'rookies'. 30-årige Alecsander Delfs har arbejdet fire år for Danbolig Østerbro og siden to år for Danbolig Hellerup, hvor han mødte 44-årige Brian Pamperin, der kommer med syv års erfaring fra Danbolig Hellerup. Fra Danbolig Gentofte fik de fat på 31-årige Kenneth Røien, der havde været der i fire år.

På spørgsmålet hvorfor de tre valgte hinanden, lyder svaret, at mæglerverdenen er lille i kommunen, så alle har styr på, hvem der er dygtigst ude hos de forskellige ejendomsmæglere.

Tillid, engagement og ordentlighed Men trioen fandt også sammen, fordi de har en vision om at give faget et bedre ry.

"Ejendomsmæglere har i dag det samme ry som en brugtvognsforhandler. Derfor er tillid, engagement og ordentlighed meget vigtigt for os. Når man står over for en ny kunde, er udgangspunktet ofte ingen tillid, da de fleste mener, at mæglerne er nogle røvere. Derfor er gennemsigtighed meget vigtigt for os," siger Alecsander Delfs.

"Kunderne skal føle sig trygge hos os, da det er en af de største investeringer i deres liv. Så nytter det ikke noget, at man har en ejendomsmægler, som er glat som en ål og ikke kan svare på noget. Det skaber utryghed," siger Kenneth Røien, der, inden han gik ind i ejendomsfaget, arbejdede fire år i bankverdenen.

"Der sad jeg på den anden side af bordet, når folk kom ind og skulle låne til et hus. Men jeg har altid været fascineret af boliger og følte mig på den forkerte side af bordet," fortæller han.

Corona-bevægelse Som den nye trio på et marked, hvor kampen om kunderne og de flotteste villaer huserer, er der brug for at skille sig ud.

"Kunderne får hos os en mægler, som følger dem fra start til slut. Det er den samme person, som er til fremvisning, åbent hus og den endelige forhandling," siger Alecsander Delfs.

Et andet greb for at hjælpe deres kunder til hurtigere salg, er at markedsføre sig på de sociale medier. Hvilket de tre ejendomsmæglere allerede har haft stor succes med.

"På Erslevvej fik vi en skuffesag, som vi eksponerede på de sociale medier med flotte billeder sat op af en tilknyttet grafiker. På 14 dage blev den vist 80.000 gange, vi havde 21 fremvisninger og i sidste ende solgt til prisen," fortæller Brian Pamperin, der ifølge hans kollegaer har en ekstrem klæbehjerne i forhold til, hvad der ligger af boliger på markedet.

Selvom de er nye, tror mæglerne på, at de får travlt.

"Køb og salg går stærkt efter corona-krisen, hvor folk har opholdt sig i deres bolig i mange måneder. Det har skubbet til folks købe- og sælgelyst," siger Kenneth Røien.

Og Alecsander Delfs supplerer:

"Hvis de har gået med de mindste overvejelser, så har corona været med til at sætte det i bevægelse. Der er ikke meget, som ligger i lang tid."

Trioen har ikke kun visioner, men også ambitioner.

"Om et par år vil vi gerne åbne vores tredje butik og i sidste ende blive de største i kommunen," siger Kenneth Røien uden at tøve.

"Der er et generationsskifte på vej i branchen, så det er bestemt ikke urealistisk," understreger Brian Pamperin.