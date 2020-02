Ny lokalformand har ingen politiske ambitioner

Nye Borgerlige i Gentofte havde for nylig ordinær generalforsamling på Gentofte Rådhus. På generalforsamlingen takkede formand Marianne Frost af efter at have været formand i to år, og bestyrelsesmedlem Kenneth K. Olsen blev valgt som ny formand.

"Marianne føler vist bare, at hun har nået en alder, hvor hun hellere vil bruge sin tid på børn og børnebørn. Da jeg var den, der havde siddet længst tid i bestyrelsen og havde mest erfaring med det organisatoriske, blev der kigget på mig. Og så tænkte jeg 'nogen skal jo gøre det'. Men det er ikke noget, jeg forestiller mig, jeg skal være i mange år," siger 51-årige Kenneth K. Olsen, der arbejder i eget firma med at importere vin fra USA og bor i Charlottenlund med sin familie.

Af mærkesager for Nye Borgerlige i Gentofte nævner Kenneth K. Olsen, at partiet finder den kommunale udligningsordning urimelig, at ejendomsbeskatningen er urimelig og at partiet ønsker at skære ned på det offentlige forbrug og lade borgerne beholde flere af deres egne penge. Men han understreger samtidig, at han ikke vil stille op til politiske valg, f.eks. ved næste års kommunalvalg.