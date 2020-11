Se billedserie Helle Bruhn-Petersen fra Hellerup har skrevet en ny børnekrimi. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny krimi til børn skrevet af lokal bedstemor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny krimi til børn skrevet af lokal bedstemor

Villabyerne - 27. november 2020 kl. 14:27 Kontakt redaktionen

'Kup, kat og krydderboller' - det hedder den nye børnekrimi, som er skrevet af Helle Bruhn-Petersen fra Hellerup.

Det er en børnekrimi til piger og drenge mellem otte og 12 år. Bogen handler om den 12-årige Sille, der flytter til en ny by med sin mor, efter at hendes far er død. Hun bliver venner med Magnus, og sammen prøver de at løse mysteriet om, hvem der stjæler penge fra skolen og fra den lokale købmand. Politiet er på bar bund, men Sille og Magnus har en slem mistanke om, hvem det er.

"De to venner bliver kastet ud i nogle situationer og konflikter, som læseren kan spejle sig i og lade sig inspirere af for derigennem at blive lidt klogere på, hvad der kan være rigtigt og forkert at gøre," fortæller forfatteren Helle Bruhn-Petersen, der med 'Kup, kat og krydderboller' har skabt en børnekrimi, der er præget af spænding i et almindeligt hverdagsmiljø.

Men selvom 'Kup, kat og krydderboller' er en børnekrimi, tager den også fat på almindelige udfordringer og følelser, som alle børn møder; sorg, frygt, jalousi, venskab og glæde.

"Min bog skal bidrage til at give børn troen på, at selv om der kan være udfordringer i livet, så er der altid voksne, der vil være klar til at hjælpe. Store børn kan klare meget selv, men det er vigtigt, at de altid ved, at der er nogen bag dem, der vil hjælpe - forældre, lærere og i sidste ende politiet," siger Helle Bruhn-Petersen.

Vedkommer alle børn 'Kup, kat og krydderboller' rummer spænding og udfordringer for Sille og Magnus i en hverdagskontekst, som gør historien vedkommende for ethvert barn.

"En gang imellem er det rart at droppe skærmen og stimulere barnets lyst til at læse en bog. Som forældre og bedsteforældre er det vigtigt at støtte op om barnets læselyst, så det hele ikke ender i skærmtid," mener Helle Bruhn-Petersen.

'Kup, kat og krydderboller' er letlæselig, spændende og underholdende - og så lader den børn være børn på deres egne præmisser.

Bogen udkommer 26. november. Jk