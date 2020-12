Ny kæmpesejr til Futsal Gentofte

Kildeskovshallen var for en sjælden gangs skyld udskiftet med Gentoftehallens fine, bonede gulve i det tv-transmitterede opgør, som på grund af stigende corona-smittetryk var et no-go for publikum.

Det var synd, for det er jo svært at mærke intensiteten foran tv-skærmen.

Og intensitet var der nok af mellem to stærke mandskaber. Afgørende for kampens udfald var det, at Futsal Gentofte efter at have spillet på samme måde som gæsterne i 10 minutter, valgte at sætte tempoet op og spillede futsal.