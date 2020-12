Se billedserie For Benedikte Boje er det vigtigt at invitere kunden med ind på værkstedet, ind under huden på håndværket, så hun sidder f.eks. og arbejder i butikslokalet. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Ny guldsmed på alleen:"Jeg er stolt af mit håndværk"

32-årige Benedikte Boje har åbnet guldsmedebutik og -værksted på Jægersborg Allé 6, og dermed er en livslang drøm gået i opfyldelse for hende

Villabyerne - 05. december 2020

Når man træder ind ad døren hos Benedikte Boje Fine Jewellery, træder man samtidig direkte ind på hendes værksted. Og det er ikke tilfældigt.

"Jeg er stolt af mit håndværk, et smukt håndværk, så jeg har ikke gemt værkstedet væk i et baglokale. Nej, jeg sidder og arbejder i butikken, så kunden er bogstaveligt talt med på mit arbejdsbord. Jeg går meget op i, at håndværket er i orden. Og jeg vil have, at folk skal føle, de er med på værkstedet," fortæller Benedikte Boje, der har gennemrenoveret lokalerne på Jægersborg Allé 6, der tidligere husede en dyrehandel.

Det eneste, der er tilbage af det gamle inventar, er apotekerloftet og reolen, som hun har sat i stand og fyldt med masser af antikt guldsmedeværktøj. Hun har efter eget udsagn gået meget op i indretningen af butikken og har selv designet størstedelen af møblerne og fået alt produceret i Danmark efter gode håndværkstraditioner.

"Det vigtigste for mig er, at folk skal føle sig hjemme, når de er hos mig," siger hun.

Drømmen om sit eget Den 32-årige kvinde er udlært guldsmed fra Ole Lynggaard, hvor hun tilbragte i alt syv år, de første to som logistikkoordinator. Efter hun stoppede på Hellerupvej for fire år siden, har hun været hos Marianne Dulong og hos Marlene Juhl Jørgensen i Store Regnegade.

Men hun har længe haft lyst til at få foden under eget bord.

"Jeg vil gerne kunne vise mine kunder mit univers, mine egne smykker, så de kan få et helt indtryk af, hvem jeg er og hvad jeg laver. Sidste år var jeg på sommerferie på Bornholm, og da jeg så en lille lokal guldsmed, kunne jeg bare mærke, at det var det, jeg ville. At have min egen lille, hyggelige guldsmedebutik," smiler hun.

Benedikte Boje kommer oprindeligt fra Fredensborg, men bor i centrum af København, hvor hun altså også har arbejdet i flere år.

"Jeg havde lyst til at komme lidt ud af byen og være i et lokalsamfund med tættere kontakt til kunderne, så jeg er meget glad for at være kommet til Charlottenlund. Jeg elsker naturen heromkring, hvor jeg også kan gå tur med min lille hund."

Benedikte Boje kalder sit design minimalistisk. Det er high end-smykker i en høj kvalitet.

"Jeg går ikke på kompromis med kvaliteten, det skal være skarpt og præcist håndværk. Jeg laver smykker i en klassisk og tidløs stil. Jeg kan godt lide tanken om, at mine smykker kan gå i arv fra generation til generation. Jeg elsker at lave unikasmykker, og jeg laver gerne smykkedesign efter bestilling. Jeg plejer at sige til folk, at det er da ærgeligt, hvis de har nogle gamle arvesmykker liggende, de aldrig går med. Så er det da bedre at få dem repareret eller smeltet om og ændret til noget, de selv holder af. Ens smykker skal da bruges," fastslår hun.

Tjekker leverandører grundigt Benedikte Boje arbejder hovedsageligt med 18 karat guld, og når det gælder ædelstene og perler, går hun meget op i kvaliteten.

"Jeg vil ikke have strålebehandlede diamanter, så jeg tjekker mine leverandører grundigt. Tjekker, at forholdene er i orden og at der arbejdes med naturlige materialer, som ikke er manipuleret af mennesker," forklarer Benedikte Boje, der arbejder med få, faste leverandører. Hun får sine diamanter fra Mumbai og sine farvede sten fra Jaipur.

"Når det gælder diamanter og farvede sten, handler det meget om tillid. Jeg ved, hvor det hele kommer fra, for jeg har selv rejst meget i Indien. Jeg har set fabrikkerne, og jeg ved f.eks., at de ikke benytter sig af børnearbejdere."

Benedikte Boje bliver tit inspireret til sine designs, når hun ser på selve stenen. Men hun bliver også inspireret af arkitektur, både herhjemme og i det udland, hun elsker at rejse til. Hun rejser blandt andet meget i Sydeuropa.

Capri beseglede skæbnen Benedikte Boje kommer fra en officersfamilie og har boet mange år i udlandet. Hendes far var oberstløjtnant i hæren og var bl.a. udstationeret i Napoli for cirka tyve år siden. En dag tog familien på udflugt til Capri, og det var her, Benedikte Boje lærte sin mission i livet at kende.

"Der var masser af guldsmede, der udstillede deres smukke ting. Da jeg så de fantastiske butikker, tænkte jeg, det er guldsmed, jeg vil være. Jeg sagde det også til mine forældre."

Guldsmedebranchen er ikke nogen nem branche at komme ind i, for det er svært at få praktikplads. Men måske hjalp det Benedikte Boje, at hun allerede i 8. klasse var i erhvervspraktik hos Ole Lynggaard. Den praktikperiode bekræftede hende i, at det var den uddannelse, hun ønskede.

Efter flere års hårdt slid og tålmodighed lykkedes det Benedikte Boje at få en læreplads, og efter ophold hos andre guldsmedevirksomheder, er hun nu endelig klar til at åbne sit eget lille "Capri-smykkeunivers", og hun ser frem til at byde velkommen og betjene kunderne på Jægersborg Allé.