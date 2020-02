Se billedserie Helene Nejst, Florence Laraignou og Marianne Thisted fra Røde Kors Gentofte arbejder i øjeblikket på at gøre lokalerne på Strandvejen 138 C klar til at rumme en ny genbrugsbutik. Foto: Signe Haahr Pedersen

Ny genbrugsbiks på Strandvejen søger teenagere

Røde Kors Gentofte håber at få Greta Thunberg-fans bag disken, når foreningen åbner ny genbrugsbutik på Strandvejen

Villabyerne - 22. februar 2020 Af Signe Haahr Pedersen

"Næ, se. Er den ikke sød?" Helene Nejst holder en lille rød frakke ud foran sig, før hun igen folder den sammen og graver videre i de mange bunker af tøj, som allerede er landet hos Røde Kors Gentoftes nye genbrugsbutik på Strandvejen 138 C. I modsætning til søsterbutikken lidt længere oppe ad gaden, kommer her kun sager på bøjlerne, der er for børn og unge. "Det er et område, der vokser stærkt," siger formand for Røde Kors Gentofte, Florence Laraignou:

"Særligt, fordi sådan en som Greta Thunberg (svensk klimaaktivist, red.) fokuserer på genbrug. Vi tror på, at både unges og børnefamiliers interesse for det her stiger."

Mangler hænder Og interessen skulle gerne strække sig længere end til at kigge ind i butikken for at gøre et kup.

De lokale Røde Kors-folk håber også, de kan lokke unge mennesker ind bag disken.

For der mangler frivillige til at passe biksen - og det ville kun give god mening, at der var en flok teenagere imellem.

"Det giver en anden atmosfære med de unge," siger den nystartede butikschef Marianne Thisted.

"Og de er med på dét, der er hipt. De kan se, hvad der er ungt meget bedre, end vi kan," stemmer frivillig Helene Nejst i og fortsætter:

"Det kunne være perfekt at få nogle 15-16-årige herned, som har lyst til at lave udstillinger i vinduet for eksempel."

En vagt om ugen er nok Teenagere er dog ikke nemme at holde fast i, når det gælder frivilligt arbejde, fortæller Florence Laraignou.

"Man kan sagtens engagere de unge til engangsaktiviteter. Det er sværere med de kontinuerlige ting - at få dem til at forpligte sig," siger hun.

Derfor skal rammerne for det frivillige arbejde i den nye butik være så fleksible som muligt, er de tre kvinder enige om.

"Bare man lægger en vagt om ugen, er det fint," siger Marianne Thisted.

Infomøder i marts Butikken får brug for mellem 30 og 50 frivillige, der kan afsætte tre til fire timer om ugen. Interesserede kan møde op til et af de to informationsmøder, som Røde Kors Gentofte afholder henholdsvis tirsdag den 3. marts og onsdag den 11. marts fra kl. 19 til 20 i lokalerne på Strandvejen 138 C.

Dørene for kunderne åbne fredag den 27. marts, men allerede nu har du mulighed for at donere tøj, sko og accessories til butikken, som står klar til at tage imod hver torsdag fra kl. 16 til 17.30.

Fra den 27. marts er butikken åben seks dage om ugen - i hverdagene fra kl. 10 til 17.30 og lørdag fra 10 til 14.