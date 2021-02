Se billedserie Alt for mange børn og unge døjer med overvægt. Nyt forskningsprojekt vil undersøge, om en del af forklaringen skal findes hos deres mor. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Ny forskning skal give svaret: Får overvægtige kvinder overvægtige børn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forskning skal give svaret: Får overvægtige kvinder overvægtige børn?

Novo Nordisk Fonden sætter 60 millioner kroner af til at undersøge, om overvægt hos gravide overføres til barnet. Det er første skridt i en kamp mod overvægt hos børn og unge, som nyt center skal stå for

Villabyerne - 18. februar 2021 kl. 11:27 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Er det arv eller miljø? Det har været det klassiske hovedspørgsmål, når forskere har søgt efter årsagen til, at svær overvægt tilsyneladende går i arv. Men måske skal svaret hverken findes i genetik eller i dårlige kostvaner. Måske er det i stedet et hormon, moderen overfører til barnet via moderkagen.

"Vi vil gerne blive klogere på, om svær overvægt hos moren overføres til barnet, uden at der er tale om en arvelig, genetisk betinget overførsel. Der er nemlig en række indikationer af, at tilbøjeligheden til at blive overvægtig kan overføres fra mor til barn gennem en hormonel påvirkning gennem moderkagen. Hvis det er tilfældet, vil det give mening at sætte ind meget tidligt - muligvis allerede inden kvinden bliver gravid - for at mindske overvægten," siger Gentofte-borgeren Arne Astrup, der er programdirektør for udviklingen af Center for Sund Vægt i Novo Nordisk Fonden.

Den Hellerup-baserede Novo Nordisk Fonden vil støtte en række forskningsprojekter med op til i alt 60 mio. kr. for at undersøge netop det spørgsmål til bunds. Hvis forskningen viser, at der er en sammenhæng, vil den viden kunne bruges til at forebygge overvægt hos børn fremover.

"Det er vigtigt at forebygge overvægt hos børn, men i dag ved vi ikke nok om, hvad der er årsagerne til, at nogle bliver ramt af overvægt, mens andre ikke gør. Overvægt er meget svær at behandle, når den først er opstået, og rådet om blot at indtage færre kalorier, end man forbrænder, har ikke vist sig effektivt. Så derfor vil vi nu have belyst nogle af de helt tidlige risikofaktorer, så vi kan blive skarpere på at forebygge," siger Arne Astrup.

Bekymrende tendens Arne Astrup, der i 30 år stod i spidsen for Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, kalder forekomsten af overvægt hos børn og unge "et stort problem", som kun er blevet værre i de senere år.

For 60 år siden var det én ud af 1.000 unge mænd, der havde svær overvægt (med en BMI over 30), i dag er det hver tiende.

Det skal der forskes i Konkret vil Novo Nordisk Fonden åbne for ansøgninger inden for følgende emner:





1. Mødre, som har overvægt eller svær overvægt, før de bliver gravide, og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.





2. Mødre, som har en for høj vægtøgning under graviditeten (herunder kostens sammensætning, fysisk aktivitet, mental sundhed og stress m.v.), og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.





Fonden har åbnet for indsendelse af interessetilkendegivelser. Fonden vil i alt uddele op til 60 mio. kr., og bevillingerne vil være af en størrelse mellem 4 og 20 mio. kr. Projekterne skal være forankret på et universitet, hospital, sundhedscenter eller i en lægeklinik i Danmark. Konkret vil Novo Nordisk Fonden åbne for ansøgninger inden for følgende emner:1. Mødre, som har overvægt eller svær overvægt, før de bliver gravide, og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.2. Mødre, som har en for høj vægtøgning under graviditeten (herunder kostens sammensætning, fysisk aktivitet, mental sundhed og stress m.v.), og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.Fonden har åbnet for indsendelse af interessetilkendegivelser. Fonden vil i alt uddele op til 60 mio. kr., og bevillingerne vil være af en størrelse mellem 4 og 20 mio. kr. Projekterne skal være forankret på et universitet, hospital, sundhedscenter eller i en lægeklinik i Danmark. "Det, vi kan se, er, at når forældrene har svær overvægt, er der stor risiko for, at deres børn også får det. Og hvis du har overvægt som barn, så er der stor risiko for, at du også får det som voksen," fortæller Arne Astrup, der ikke tror på en genetisk forklaring.

Men handler det ikke bare om dårlige kostvaner, der bliver overført? For meget sukker og fedt?

"Ikke nødvendigvis. Der er en hel masse, der tyder på, at der sker en hormonel overførsel, at børnene bliver programmeret til at udvikle overvægt. Måske er det nogle insulinstoffer, der overføres via moderkagen til fostret. Fostrets hjerne bliver indstillet på at blive som sin mor, kan du sige. Der er foretaget forsøg med rotter, der bliver fedet op, og de får overvægtige rotteunger, selv om de unger får samme foder som slanke rotter."

Hvis I når frem til, at kvinder med svær overvægt overfører en kodning til at blive svært overvægtig til deres børn, risikerer I så ikke at stigmatisere en gruppe mennesker, der i forvejen har det rigtig svært?

"Ingen af de mennesker, som har svær overvægt, har ønsket det. Vi har skabt et samfund, hvor det bliver nemmere og nemmere at få overvægt. Det er ikke kun det enkelte individ, der har ansvaret. For at gøre noget ved det, har vi brug for viden. Vi mangler viden om, om hvorvidt overvægt hos kvinder har betydning for, at deres børn også kan få overvægt gennem en overførsel i fostertilværelsen. Håbet er, at vi kan nedsætte forekomsten af svær overvægt hos børn og unge."

Hvor og hvordan vil man kunne sætte ind, hvis I får påvist, at der er en sammenhæng?

"Så vil vi bidrage til, at der bliver oprettet et tilbud til alle kommuner, et tilbud om vægttab til de svært overvægtige, der ønsker at få børn," siger Arne Astrup. Og han tilføjer:

"Vi mangler viden om, om hvorvidt overvægt hos kvinder har betydning for, at deres børn også kan få overvægt gennem en overførsel i fostertilværelsen. Håbet er, at vi kan nedsætte forekomsten af svær overvægt hos børn og unge."





Arne Astrup, programdirektør, Center for Sund Vægt i Novo Nordisk Fonden "Jeg er helt sikker på, at mange vil tage imod et sådan tilbud, hvis vi kan dokumentere, at der ellers er en øget risiko for, at barnet bliver overvægtigt. Men det må aldrig blive udskamning."

Forventer et lodtrækningsstudie

Det nye center, som Arne Astrup altså er sat i spidsen for, er specifikt oprettet for at bekæmpe overvægt hos børn og unge. Centret er lige nu under etablering i fondens lokaler på Tuborg Havnevej, og det nye forskningsprojekt er et af de første tiltag.

"Vores mission er, at alle børn har ret til at vokse op med en sund vægt og bevare den gennem livet. Det handler ikke om et bestemt BMI, men om fysisk, mental og social trivsel," siger Arne Astrup.

Han forestiller sig, at noget af det, der nu bliver sat i søen er et lodtrækningsstudie, hvor den ene halvdel består af kvinder med svær overvægt, der "får lov" at blive ved med at være overvægtige, når de bliver gravide, mens den anden halvdel får tilbud om et betydeligt vægttab. Og så ser man bagefter på forekomsten af overvægt hos deres børn.

"Vi forestiller os, at forskerne skal følge de børn, der bliver født, frem til 5-6 års alderen og se efter tidlige tegn på overvægt. Så det er meget data, vi skal have ind," forklarer Arne Astrup, der forventer, at de 60 millioner kroner vil kunne betale for 3-6 forskningsprojekter.

relaterede artikler