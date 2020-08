Se billedserie Smukke nye rammer til undervisning. Formidlingsbygningen, der er tegnet af Rønnow Arkitekter, har kostet 5,6 millioner kroner. Heraf har Frihedskampens Mindefond bidraget med 1 million. Bygningen indvies officielt den 29. august.

Ny formidlingsbygning i Mindelunden: Selv kække unge kan miste mælet

Den 29. august indvies en helt ny formidlingsbygning i Mindelunden, så kommende generationer også får del i et af de mest dramatiske kapitler i nyere dansk historie

Villabyerne - 28. august 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen (tekst og foto)

"Undskyld, men du må ikke have cyklen med," hen­stiller Anna Wagn til en lærer, der denne fredag har taget en klasse med i Mindelunden.

"Det er lidt lettere at sætte sig i respekt, når man har vagtuniformen på," siger hun og smiler. Hun er ansat som kommunikationsansvarlig på stedet, men hun blev oprindeligt ansat som vagt og rundviser i Mindelunden.

"Jeg ville virkelig gerne arbejde her. Jeg synes, der er så mange vigtige historier at fortælle, og mange af dem kunne godt bruge en mere moderne ramme," siger Anna Wagn.

De fleste, der finder vej op ad de mange trin fra Tuborgvej til Mindelunden, bliver ramt af andægtighed, når de træder ud i lyset og ind på den grønne allé, der udgør en naturlig katedral her om sommeren, hvor løvet er tæt.

Det blev Anna Wagn også. Hun er uddannet kunsthistoriker kombineret med en uddannelse fra IT-universitetet, og har siden hun blev færdig arbejdet med både undervisning og kunstformidling på Kunstmuseum Brandts i Odense. Men da hun besøgte Mindelunden syntes hun, at hun så et stort uforløst potentiale i formidlingen af stedets historie og betydningen også for kommende generationer.

Mindelunden Mindelunden er en mindekirkegård for Danmarks frihedskamp 1940-1945.

Stedet blev under 2. verdenskrig anvendt af den tyske besættelsesmagt som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk.

I dag kan den besøgende stadigvæk opleve stedet hvor de danske modstandsfolk blev henrettet, begravet samt genbegravet. Derudover kan den besøgende også se grave, mindesmærker og monumenter for de omkomne modstandsfolk som aldrig blev fundet, dem som omkom i koncentrationslejre og til søs samt de soldater som mistede livet under besættelsen.

Ordet modernisering bliver sagt med forsigtighed, for alt vedrørende Mindelunden kræver respekt, og Anna Wagn er helt bevidst om, at det er en hårfin balancegang.

For Mindelunden er først og fremmest en kirkegård. Et sted, man kan gå hen og mindes de mænd og kvinder, der mistede livet i kampen mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig.

Det er ikke et museum. Det er en gravplads. Og det forventes, at de besøgende opfører sig derefter. Det er også derfor, at man ikke må cykle eller lufte hunde.

"Det sker, at der er nogen, der slår sig ned på plænen overfor det store gravsted. Så bliver de høfligt bedt om at sætte sig et andet sted. Og det gør de gerne, når de bliver fortalt, at det var her, de henrettede modstandsfolk i første omgang blev begravet af tyskerne," fortæller Anna Wagn.

Det store gravfelt, der ne­top har været igennem en gennemgribende renovering, blev anlagt i sensommeren 1945 og officielt indviet den 4. maj 1950. Her blev 106 modstandsfolk genbegravet den 29. august 1945, og i år markeres 75-året for denne begivenhed.

Historien tæt på Hver lørdag og søndag er der gratis rundvisning kl. 13, hvor man kan høre om Mindelundens historie og nogle af de skæbner, der gemmer sig bag de navne, der er mejslet ind i gravstene og mindesmærker.

Flere gange om ugen er der undervisningsforløb for skoleelever. Tilbuddet henvender sig til de ældste folkeskoleklasser og gymnasieelever, for det er stærke sager at besøge Mindelunden. Og svært ikke at blive bevæget, når man passerer den næsten endeløse række af navne.

Alligevel oplever Anna Wagn, at det kan være vanskeligt for de unge at bevare koncentrationen, når hormonerne pumper rundt i de rastløse teenagekroppe.

Men faktisk skal der heller ikke meget til før end stilheden melder sig i respekt for historien.

Grusomheden bliver nemlig ubegribeligt virkelig, når eleverne står ved siden af bronzeafstøbningerne af henrettelsespælene, hvor tyskernes kugler en for en slukkede lyset i modstandsfolkenes øjne.

Denne fredag ligger der en lille buket ved den ene stolpe.

"Det gør der faktisk ofte," siger Anna Wagn.

En synlig gestus på, at de unge mænd, der døde her, ikke er glemt.

"Når vi står her, kan der godt være lidt uro en gang imellem. Men når jeg begynder at fortælle, hvordan prærievognen kom kørende med op til 11 ad gangen. Nogle af dem unge mænd ikke meget ældre end dem selv, så bliver der stille.

Ikke mindst, når jeg spørger dem, hvordan de selv tror, de ville reagere i den situation. Om de ville møde deres skæbne, forsøge at flygte eller på et gebrokkent tysk forsøge at få deres banemænd til at omstøde dommen," siger Anna Wagn.

Det var nemlig de valg, de dømte modstandsfolk stod med de sidste sekunder i deres liv, da tyskerne havde afsagt den hårdeste dom af alle. Mænd i alle aldre med vidt forskellige baggrunde, men med det til fælles, at de havde sat sig op imod besættelsesmagten.

De sidste timer De mænd, der måtte lade livet på henrettelsespladsen, fik lov til at skrive et afskedsbrev til deres familier inden de blev henrettet.

Breve, der allerede i 1945 blev udgivet i bogform under titlen 'De sidste timer'.

Da Anna Wagn for nogle år siden skulle hjælpe sin mand med at rydde op i hans farmors hus i Ryvang, fandt de netop sådan et brev fra farmorens storebror.

Han var én blandt de 94, der blev likvideret af tyskerne og siden genbegravet.

"Selv om det ikke er min egen familie, kan jeg jo mærke, hvor stor en del, det er af min mands familiehistorie," siger Anna Wagn.

Lige nu arbejdes der på, at disse breve skal indtales af skuespillere, så de også på lyd bliver gemt til eftertiden.

Det er Anna Wagns mission at holde liv i fortællingen, at modernisere den uden at tivolisere den.

"Vi skal brede den ud, lade den vokse og favne bredere, så dem også når ud til de kommende generationer," siger hun.

Stor interesse Og meget tyder på, at interessen for Mindelunden vokser. Denne sommer har de haft næsten tre gange så mange besøgende som sidste år.

Arbejdet med en helt ny formidlingsbygning er næsten i mål. Her bliver der mulighed for at tilbyde en række helt nye undervisningsforløb for udskolings- og gymnasieelever, hvor eleverne kan blive inddraget mere aktivt.

Det er Rønnow Arkitekter, der har stået for byggeriet af formidlingsbygningen. Her har man tilstræbt en bygning, der går i harmoni med Kaj Gott­lobs oprindelige og nuværende kontorbygning fra 1950.

De to bygninger, der er naboer, er opført i naturmaterialer, så de falder ind i Mindelundens grønne omgivelser.

"Letpåklædte teenagere er ikke så modtagelige for information, når de en vinterdag efter to timer i Mindelunden kun kan tænke på, hvor meget de fryser."

Anne Wagn "Letpåklædte teenagere er ikke så modtagelige for information, når de en vinterdag efter to timer i Mindelunden kun kan tænke på, hvor meget de fryser." Anna Wagn glæder sig over de nye muligheder, det åbner.

"Det er jo ikke hele året rundt, at solen skinner som i dag. Letpåklædte teenagere er ikke så modtagelige for information, når de en vinterdag efter to timer i Mindelunden kun kan tænke på, hvor meget de fryser. Det er rart, at der nu er et sted, hvor vi kan give én samlet introduktion og stille nogle opgaver. På sigt kan man måske også bruge rummet til foredrag."

Lige nu er håndværkerne i gang med de sidste detaljer i bygningen. Den skal nemlig indvies helt officielt den 29. august, hvor Mindelunden også markerer 75-året for genbegravelsen af de faldne frihedskæmpere og samarbejdspolitikkens ophør den 29. august 1943.

Arrangementet er for særligt indbudte gæster, da der max må være 100 samlet.

Men skulle man have lyst til at overvære begivenheden, så bliver der også mulighed for at iagttage det fra afstand.

Anna Wagn håber selvfølgelig på, at der ikke kommer for mange, så folk må gå forgæves.

