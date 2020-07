Her er det nye skatteankenævn Hovedstaden Nord. Det er Birgitte Dember i midten. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand valgt til skatteankenævn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny formand valgt til skatteankenævn

Birgitte Dember fra Gentofte er valgt som formand for det nye skatteankenævn Hovedstaden Nord

Villabyerne - 15. juli 2020 kl. 13:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye skatteankenævn Hovedstaden Nord holdt forleden sit første møde, hvor Birgitte Dember fra Det Konservative Folkeparti i Gentofte blev valgt til formand.

Det nye nævn skal afgøre klager fra borgere i Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Herlev kommuner over Skatteforvaltningens afgørelser.

For den nyvalgte formand er nævnsarbejdet ikke nyt, som det er for fire af de syv medlemmer i nævnet. Hun har været en del af ankenævnssystemet siden 1999 og glæder sig over, at lægmandselementet er bevaret på trods af de seneste ændringer og de nye ankenævn.

"Det er vigtigt, at det også fremover vil være lægmænd, som har en afgørende stemme, når der skal træffes afgørelse i skatteklager. Det er et bærende element i ankesystemet. Vi er ikke skatteeksperter, og derfor kan vi se tingene fra en anden vinkel - fra borgerens vinkel. Det styrker retssikkerheden, at borgerne ved, at det er almindelige mennesker med lokalkendskab, der ser på deres sag. Vi lytter til klageren, som jo har ret til et møde med nævnet, hvor de kan fremlægge deres sag. Her kan vi stille spørgsmål, og dialog med borgeren kan have en afgørende betydning for sagens udfald." fortæller Birgitte Dember, der tilføjer:

"I rundt regnet hver tredje sag får klageren helt eller delvist medhold. Så det betaler sig at klage, hvis man er uenig i en afgørelse fra skatteforvaltningen."

Direktør for Skatteankestyrelsen Winnie Jensen glæder sig til samarbejdet med det nye nævn. Hun udtaler:

"Jeg ser frem til samarbejdet med det nye skatteankenævn her i den nordlige del af hovedstadsområdet. Der er kommet et par nye kræfter til nævnet, både i form af lokale byrådspolitikere og de særlige medlemmer med skattefaglig indsigt. Vi gør os umage for at tage godt imod de nye nævnsmedlemmer og sikre, at de er klædt på til at træffe korrekte afgørelser."

Herlev Kommune har indstillet Kim Wacker, Lyngby-Taarbæk Kommune har indstillet Claus Bøgh Svenningsen, Rudersdal Kommune har indstillet Lars Kristensen, Gladsaxe Kommune har indstillet Helge Thuesen og Lars Kallehauge, og Gentofte Kommune har indstillet Torben Bechsgaard og Birgitte Dember. Jk