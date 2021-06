Andreas Weidinger (K) er ny formand for Børneudvalget, som er hans første formandspost. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand for Børneudvalget: En stor tillidserklæring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny formand for Børneudvalget: En stor tillidserklæring

Andreas Weidinger (K) bliver ny formand for Børneudvalget, efter Michael Fenger er tiltrådt som borgmester

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 04:14 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

15. maj 2021 var der vagtskifte på Gentofte Rådhus. Efter 28 år på posten valgte Hans Toft (K) at overdrage borgmesterkæden til Michael Fenger (K).

Med den nye borgmester var stolen som formand for Børneudvalget tom. Men kun for en kort stund, da Andreas Weidinger blev valgt som ny formand. Det er den første formandspost for den 29-årige politiker, som blev valgt ind ved forrige valg.

"Det er en stor tillidserklæring at stå med det område, som ligger borgmesteren mest på sinde," siger Andreas Weidinger.

For to uger siden i Villabyerne (12. maj 2021) udtalte borgmester Michael Fenger, at han gerne vil måles på, at de unge får det bedre i Gentofte Kommune. Og den linje er den nytiltrådte formand helt enig i.

"Som formand for Børneudvalget vil jeg også måles på, at vi kommer røg og stoffer til livs samt arbejder med børn og unges mentale trivsel. Det er min fornemmeste opgave og højeste prioritet som formand," siger han.

Klarhed i sagsbehandling Børneområdet dækker alt fra daginstitutioner til børn med specielle behov og evner, fortæller formanden.

"Det er vigtigt for mig, at alle børn i Gentofte Kommune, uanset deres behov, kan kigge tilbage på deres barndom med glæde," siger Andreas Weidinger, som bruger meget af sin tid på at tale og holde møder med borgere og medarbejdere.

"Det er super vigtigt, at man tager sig tid til at tale med folk og lytte til, hvad de har af forbedringsforslag til deres vuggestue, børnehave eller specialtilbud," siger han.

Hvad vil være din første arbejdsopgave som formand?

"Det er kommunikationen til forældrene, når der er en sag i kommunen. Vi kan som kommune blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt til forældrene, hvor deres sagsbehandling står. I andre sagsbehandlinger gør en måned til eller fra ikke den store forskel, men når det drejer sig om ens barn, der tænker man på det hver dag. Der skal derfor være en klarhed for forældrene, hvordan det går med deres barns sag. Som politiker er det min vigtigste opgave at skabe bro mellem borgerne ude i kommunen og de medarbejdere, som vi har på rådhuset," siger Andreas Weidinger.