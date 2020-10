Modne Motionister er sat i verden for at imødekomme alle dem, der synes, at det er hyggeligt at bevæge sig og at gøre det sammen med nogen. Foto: Peter Arne

Ny forening for modne motionister tilbyder høj puls og fællesskab

Noget for sundhed, noget for sindsro, noget for at blive stærk - og så noget bare for sjov.

Foreningen er drevet af et mål om at tilbyde modne motionister et sted med fokus på fællesskab, motion og velvære. Her skal man ikke være verdensmester for at få plads på et hold, men derimod er det et sted, hvor man trygt kan komme og gå for både motionen og det sociale samvær.