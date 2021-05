Se billedserie Filmene gøres klar til Lara. Pressefoto

Ny filmfestival hylder 70mm-stormestrene

Gentofte International Film Festival GIFF-70 finder sted første gang i den kommende weekend, hvor Gentofte Kino viser i alt 14 timer og 46 minutters storfilm af instruktører som Quentin Tarantino og Christopher Nolan

Villabyerne - 20. maj 2021 kl. 13:30 Af Jesper Bjørn Larsen

Som Villabyerne tidligere har fortalt, råder Gentofte Kino over Lara, en af de eneste 70 mm-filmfremvisere i Norden, og nu præsenterer biografen så den 70 mm-filmfestival, som blev varslet, da rariteten ankom til Gentoftegade.

Med støtte fra Det Danske Filminstitut og Carlsberg lancerer Gentofte Kino nu Danmarks officielle filmfestival udelukkende med film i det legendariske 70 mm filmformat. Gentofte International Film Festival GIFF-70 er etableret som en årlig tilbagevendende festival, der hylder de store filmskaberes yndlingsformat.

"Ambitionerne er store med et højt kunstnerisk niveau, og på sigt er det målet at få folk til at rejse ind fra udlandet for at se film i ægte 70 mm i Gentofte Kino," siger biografdirektør Sune Lind Thomsen.

Hyldest til de store film Sune Lind Thomsen overtog Gentofte Kino den 1. marts 2020, og under sidste forårs nedlukning insisterede han på, at Gentofte Kino skulle være en biograf, der kan rumme alle filmformater.

Derfor gik jagten ind på at fremskaffe en maskine til afvikling af det ultimative filmformat: 70 mm.

Gentofte International Film Festival 2021 På plakaten ved festivalens år 1 er følgende film:



'The Hateful Eight' (2015), Quentin Tarantino.

'Dunkirk' (2017), Christopher Nolan.

'Out of Africa', ('Mit Afrika', 1985), Sidney Pollack.

'Joker' (2019), Todd Phillips.

'Interstellar' (2014), Christopher Nolan.

'The Great Race' ('Alle tiders race', 1965), Blake Edwards. På plakaten ved festivalens år 1 er følgende film: Filmfestivalen GIFF-70 er en hyldest til de store film og filmskabere og kommer i kølvandet på Gentofte Kinos succes med Christopher Nolans storfilm 'Tenet', som biografen viste hen over sommeren 2020 i ægte 70 mm-film - som blot én af tyve biografer i hele Europa.

Fra begyndelsen var det en ambition at etablere en ekstraordinær filmfestival, hvor både nye og ældre film kan opleves på den mest optimale måde.

Verdens største filmformat 70 mm-formatet er ifølge mange cineaster og afficionados det bedste analoge filmformat med en helt enestående autenticitet og dybde i billedet.

"Det er et must for alle film­entusiaster og helt unikt for publikum generelt at opleve film i 70 mm," lover Sune Lind Thomsen.

Gentofte International Film Festival var planlagt til at løbe af stablen tilbage i januar, men på grund af endnu en coronanedlukning, blev festivalen udskudt.

Nu er Gentofte Kino igen åben, og festivalen kan endelig få sin debut i weekenden 21.-23. maj 2021.

Festivalens film vejer i alt knap 1 ton, og inden festivalen er slut, vil der være løbet lidt over 31.000 meter film igennem den stolte Phillips DP-70 filmfremviser, som går under under navnet Lara, fordi den i sine to første leveår kun spillede 'Doktor Zivago'.