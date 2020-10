16. september bragte Villabyerne historien om, hvorvidt kørslen på Ordrupvej var blevet hensynsløs.

Ny fartmåling på Ordrupvej: Hver 7. bilist kører for stærkt

De nye fartmålinger ud fra Ordrupvej 41 giver ikke anledning til bekymring, fortæller chefkonsulent i kommunens trafikteam. Jens Todor, beboer på vejen, er ikke enig i den beslutning

15. oktober 2020

I perioden fra den 16. til den 25. september 2020 havde Gentofte Kommunes trafikteam sat en diskret fartmåler op i den nordlige ende af Ordrupvej ud for nummer 41 for at måle farten i begge retninger.

Det skete efter, at Villabyerne havde bragt historien om Jens Todor og hans kone Gyöngyi, der ønsker vejbump eller vejchikaner i den ende for at tvinge bilister og motorcyklister til at lette på speederen.

Hver 7. bilist kører stærkt Ægteparrets oplevelse er, at når folk er på vej hjem fra arbejde, bliver der gasset op nede fra rundkørslen, eller når det bliver grønt i lyskrydset.

Gentofte Kommunes fartmåler viste et billede af en vej, hvor gennemsnitshastigheden er på 45 km/t, og hvor 85 procent af bilisterne kørte langsommere end 53 km/t.

15 procent af bilisterne, hvilket er mere end hver 7. bilist, kører dog for hurtigt på strækningen. Om det siger Johanne Leth Nielsen, chefkonsulent for Trafikteam i Gentofte Kommune:

"Når vi laver hastighedsdæmpende tiltag på veje, så skal der være noget, som indikerer, at der er et behov. Og det er der ingen indikation af ud fra de målinger, vi foretog ud for Ordrupvej 41 i september. Når vi kigger på hastighedsmålinger, vil der desværre altid være nogle, som kører hurtigere end det tilladte. Ifølge de anvendte retningslinjer kigger man først og fremmest på gennemsnitshastigheden, og den skal helst ikke være over det tilladte. Samtidig kigger vi også på, hvilken fart størstedelen af bilisterne kører. Hvis ikke det skal give anledning til tiltag fra vores side, skal 85 procent af bilisternes kørte hastighed ligge lavere end den tilladte hastighed plus 10 km/t. I den konkrete måling ligger begge tal fint inden for rammerne og giver os ikke anledning til en bekymring, der medfører hastighedsdæmpende tiltag," siger hun.

Chefkonsulenten kan dog sagtens sætte sig ind i, at Jens Todor og hans kone har en anden oplevelse af farten på vejen.

"Der skal desværre ikke mange bilister, der kører for hurtigt, til, at man oplever det utrygt, men vi bliver nødt til at kigge på det store billede, og det viser i det her tilfælde, at vi ikke er der, hvor der bør etableres hastighedsdæmpende tiltag. Modsat en villavej er der på Ordrupvej fortove og cykelstier samt krydsningspunkter, som sikrer de bløde trafikanter," siger Johanne Leth Nielsen og understreger, at Ordrupvej er en klasse 2-vej. I modsætning til en lokalvej er det en trafikvej, som skal føre de ca. 3.000-4.000 bilister, der kører i døgnet på Ordrupvej, ud på det overordnede vejnet.

Bekræfter kun billede Jens Todor bliver ikke mere tryg, da han hører resultaterne af målingen ud for hans hjem på Ordrupvej 41.

"Det bekræfter kun det billede, som jeg havde i forvejen. For problemet er ikke gennemsnitshastigheden, men de 15 procent, som kører for stærkt. Faktisk finder jeg de 15 procent de farligste, fordi det er indimellem, at der pludselig kommer en bilist forbi i høj fart. At trafikteamet ikke finder anledning til bekymring, kan jeg ikke bruge til noget, da den vurdering ikke hjælper på de bilister, som kører for stærkt," siger han.

Trafikteamet henviser til de fortove, cykelstier og krydsningspunkter, der kan sikre de bløde trafikanter på Ordrupvej. Det beroliger ikke Jens Todor.

"Men det hjælper ikke, da vi stadig skal krydse vejen, og det er der, det bliver farligt. Efter den første artikel er der kommet flere ældre hen til mig og sagt, at de også føler sig utrygge på grund af farten," siger Jens Todor, som heller ikke køber argumentet om, at Ordrupvej fører trafik ud på det overordnede vejnet.

"Der er fire vejbump på Holmegårdsvej, som bliver brugt lige så meget som en gennemfartsvej til Klampenborgvej. Og det bliver den ikke brugt mindre af på grund af de fartreguleringer. Men jeg er ikke af den holdning, at vejbump er den rigtige løsning. En blitz kunne også være en mulighed. Mit ønske er bare, at kommunen gør noget, så folk ikke sætter foden på speederen," siger han. Fartboks

Målingen den 16. - 25. september 2020 er udført med en TOPO boks. Den registrerer trafik i to vognbaner og klassificerer køretøjstyperne. Teknologien er en kombination af en radar, der måler hastighed og længde på køretøjet, samt en akustisk måling af de aksler, der passerer. Boksen er lille og grå og bemærkes ikke af bilisterne.

Kommunen har seks bokse, som er ude hele tiden fra april til oktober. Om vinteren er det for koldt for batteriet.

Trafikteamet tager sig af trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed i Gentofte Kommune.

