Se billedserie Det er halvandet år siden, at Jan Kauffmann besluttede at blive elbilist og bestilte sin nye ID.3. Foto Signe Steffensen

Ny elbilejer: Politikerne halter efter forbrugerne i den grønne omstilling

Jan Kauffmann er nybagt elbilist. Han glæder sig over så meget, han kan nedbringe sin årlige udledning af CO2, men ærgrer sig over, at infrastrukturen stadig mangler meget

Villabyerne - 30. september 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Regeringen indledte i sidste uge forhandlinger om den grønne omstilling i vejtransportsektoren.

I den forbindelse præsenterede regeringen en række konkrete forslag for Folketingets partier i et samlet klimaudspil for vejtransportområdet.

CO2-udslippet i vejtransportsektoren skal reduceres med 1 mio. ton. Et skridt på vejen i forhold til at realisere 70 pct.-målsætningen.

I kølvandet på det blev elbiler - og hvor mange, der skal være af dem - et hot emne.

Regeringens tiltag vil blandt andet betyde, at der vil være 500.000 grønne biler på de danske veje i 2030 stigende til over 1 mio. grønne biler i 2035.

Et mål, der blev kritiseret for at være for uambitiøst.

En af de nye elbilister på vejene er Jan Kauffmann. For halvanden uge siden hentede han sin nye elbil i Charlottenlund.

Det var en Volkswagen, og han har ventet på den i halvandet år. Meget glad mand.

"Vi kører ca. 30.000 km om året. Jeg har regnet ud, at vi ved at overgå til elbil kan spare 2,4 tons CO2 om året," siger han til Villabyerne.

First mover Jan Kauffmann kan godt lide at være first mover. Men han er også pragmatisk, og de elbils­løsninger, der hidtil havde været på markedet, mente han havde for lav en rækkevidde.

Skubbet til at bestille en elbil kom efter, at Jan Kaufmann for nogle år siden var til et foredrag med Connie Hedegaard, der er bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito. Her sagde hun, at det næste store skridt skal tages indenfor transport. "I må også selv gøre noget," sagde hun henvendt til mødedeltagerne.

"Jeg ventede på, at der virkelig var nogen, der havde brugt penge på at udvikle en bil til el. Det havde Volkswagen. De har brugt milliarder. Jeg tror, at de oven på dieselskandalen tænkte, at vi skal være først med det her. De biler, der tidligere har været på markedet, havde en rækkevidde på 2-300 km. Det gav ikke mening for mig. Men nu kan jeg køre 400 km på en opladning," siger Jan Kauffmann.

Familien består af fem personer. Jan Kauffmann, hans kone og deres tre børn på henholdsvis 12,18 og 20 år.

Elbilen er familiens anden bil og de er fire, der har kørekort.

"Ordningen er den, at den, der skal køre længst, tager elbilen, så det er blevet vores primære bil. Det er jo også et spørgsmål om økonomi. Det er meget billigere at køre i elbilen. Før vi fik elbilen, har vi også brugt Green Mobility. Men det fungerer ikke, når vi f.eks. skal i sommerhus," siger Jan Kauffmann.

Strøm til bilen Jan Kauffmann bor i en lejlighed på Ordrupvej. Og det spørgsmål, han oftest får, er, hvordan han får strøm til bilen.

Hvilket slår hovedet på sømmet, for han mener, at forbrugerne er meget længere fremme end politikerne, når det gælder omstilling til elbiler.

"Jeg kan jo ikke bare lægge en ledning hen over gaden. Men jeg vil gerne være med til at betale for en ladestander," siger Jan Kauffmann.

Som det er lige nu, lader han sin bil ca. to gange om ugen. Han bruger den ladestander, der står ved Gentofte Rådhus. Det er cirka halvanden kilometer fra hans lejlighed på Ordrupvej. Turen hjem tilbagelægger han til fods.

Alt efter hvor lidt strøm, der er på batteriet, tager det ca. 4-5 timer for en fuld opladning, men typisk parkerer han bilen om aftenen og lader den stå natten over.

Han har tidligere henvendt sig til Gentofte Kommune for at høre, om kommunen ville øremærke flere p-pladser til el-ladestandere. I den forbindelse blev han henvist til E.ON og Clever og deres oversigt over ladestandere.

Men Jan Kauffmann håber, at også kommunen, lokale supermarkeder og tankstationer vil stille plads og ladere til rådighed for at understøtte udviklingen, for han forudser, at der hurtigt bliver rift om de nuværende ladestationer.

Flest elbiler i Gentofte Den nye Volkswagen-elbil ID. 3, som Jan Kauffmann har købt, er meget populær i området. Ifølge indehaver af Volkswagen Charlottenlund og Birkerød, Christian Scotwin, bliver godt 15 procent af de elbiler, Volkswagen ne­top har leveret til Danmark, solgt fra de to forretninger.

De seneste tre uger har 55 forudbestilte elbiler forladt forretningen.

"Og vi kommer til at mangedoble det antal. Interessen for at køre grønt er stor," siger Christian Scotwin.

Ifølge en opgørelse, som Skatteministeriet har lavet, er Tårnby, Gentofte, Dragør og Lyngby-Taarbæk de områder, hvor andelen af elbiler er størst.

De seneste år er der generelt sket en stigning i antallet af solgte el- og plug-in hybridbiler. Ifølge Skatteministeriet er der i 2020 foreløbigt solgt 6.200 elbiler og 10.400 plug-in hybridbiler, hvilket er flere antal elbiler, end der blev solgt i hele 2019.

Christian Scotwin tror og håber på, at elladestandere fremover kan blive et konkurrenceparameter for lokale supermarkeder, fordi kunderne vil vælge at handle der, hvor de også kan lade deres bil.