Vibeke Rosenvinge, som er den nye ejer af Boutique M, oplever en ny mentalitet i detailbranchen efter corona. ?Vi har brug for fællesskabet i mere end en forstand,? siger hun.

Ny ejer i Boutique M på Jægersborg Alle

Siden 1. maj har kunder mødt Vibeke Rosenvinge, når de har trådt ind over dørtærsklen til tøjbutikken Boutique M på Jægersborg Allé

Villabyerne - 19. september 2020 kl. 14:21 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Posen er blevet rystet i Boutique M. Nu er det ikke længere Maj-Britt Levin du møder mellem tøjstativerne, men Vibeke Rosenvinge.

De seneste ni år har Vibeke Rosenvinge arbejdet som selvstændig agent for danske og udenlandske agenturer, hvor Boutique M i mange år var blandt kunderne.

Men et ønske om at drosle ned på de mange kilometer rundt i landet begyndte at melde sig. Så da Boutique M's ejer ytrede, at hun ville afhænde forretningen for to år siden, begyndte de indledende samtaler omkring et ejerskifte.

Vibeke Rosenvinge er dog ikke et ukendt ansigt for kunder af butikken, da hun de seneste 12 år har hjulpet i butikken fra tid til anden.

"Netop det faktum at kunne være mere stationær i en forretning i stedet for at være på farten hele tiden, har helt klart været mit incitament til at overtage forretningen," siger Vibeke Rosenvinge, som nu også får mere tid til en anden lidenskab, nemlig arbejdet med psykoterapi, mindfullness og yoga.

Nye brands og smykker Overtagelsen skete fra 1. maj, men der er ikke sket store forandringer butikken.

"Det gode koncept i Boutique M skal absolut ikke ændres, da det er vigtigt at bibeholde sortimentet som det bærende element. Jeg har allerede tilført butikken et par nye brands inden for tøjmærker, som jeg kender til fra mine andre kunders butikker. Og så twister jeg det hele med nye smykker og accessories," siger Vibeke Rosenvinge.

Vibeke Rosenvinge er glad for, at arbejdspladsen nu er på Jægersborg Allé.

"Det er en strøggade med rigtig mange skønne lokalbutikker, og jeg ønsker netop at yde den gode kundeservice, der gør, at kunderne har lyst til at handle lokalt samtidig med, at kundeforholdene bliver ved med at være vedkommende og mange gange personlig," siger hun,

Efter corona-lockdown oplevede Vibeke Rosenvinge en ny mentalitet i detailbranchen.

"Jeg er i hvert fald blevet bevidst om, hvor meget vi har brug for fællesskabet i mere end en forstand. og netop denne bevidsthed kan intregreres langt mere ind i det fysiske møde med kunden, hvor det er at komme hinanden ved, nok er langt mere essentielt end før," siger hun.