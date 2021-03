Se billedserie Juliana Sommer er glad for, at hendes nye klinik ikke ligger ud til en befærdet vej. For det gør, at der er ro omkring dyrene og deres ejere. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Ny dyrlæge vil give sig tid i rolige omgivelser

Juliana Sommer har åbnet det, hun kalder en stressfri dyrlægeklinik i kælderen på Judithsvej 9

Villabyerne - 10. marts 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Hellerup Dyreklinik er navnet på den nye dyreklinik, der åbnede 1. marts i hjertet af Hellerup på Judithsvej 9. Og der indgår såmænd også et hjerte i klinikkens logo.

"Det er, fordi jeg elsker alle dyr. Allerede da jeg var fire år, vidste jeg, at jeg ville være dyrlæge. Jeg arrangerede en begravelse for en due, der var død," smiler 35-årige Juliana Sommer, der har colombianske rødder, men som har boet i Danmark i ni år.

"Kærligheden gjorde, at jeg flyttede til Danmark. Og kærligheden gør, at jeg overlever de mørke måneder," griner kvinden, som har en datter på fire år sammen med sin danske kæreste, der i det mindste hed Sommer til efternavn.

Juliana Sommer blev færdig som dyrlæge i 2011 og havde også sin egen dyrlægeklinik i Colombia, da kærligheden altså sendte hende mod det kølige og mørke nord.

Hun har taget kandidatuddannelsen på den danske dyrlægeuddannelse, så hun kunne få dansk autorisation, og nu slår hun dørene op for sin egen dyreklinik, hvor der også arbejder en speciallæge i dermatologi, en dyrekirurg samt en veterinærsygeplejerske. Rolig omsorg spiller en afgørende rolle for den nye klinik.

"Vores hovedprincip er at gøre det på dyrenes præmis. Derfor har vi blandt andet opdelt afdelingerne til hunde-, katte- og kaninkonsultation. Med de adskilte rum undgår vi, at dyrene bliver stressede og kan dermed give den helt rigtige behandling. Det er vigtigt med roen, for en blodprøve kan f.eks. give et helt forkert resultat, hvis dyret er stresset. Det er også vigtigt, når dit kæledyr er sygt, at du som ejer forstår, hvorfor dit kæledyr skal behandles og ikke mindst hvordan. Derfor er der altid afsat god tid til konsultationerne, så vi når alle spørgsmål igennem," forklarer Juliana Sommer.

Hvis man har et særligt følsomt kæledyr, eller af anden grund foretrækker konsultationen hjemme, tilbyder klinikken at komme til folks eget hjem. Klinikken har også sat plads af til et bamsedyrehospital, hvor børn kan booke en tid til deres elskede bamse, hvis den er syg eller er kommet til skade.

Bred erfaring Juliana Sommer har særlig fokus på hunde, katte, kaniner og fugle, men har også stor erfaring med andre gnavere og eksotiske dyr. Høns, slanger og skildpadder er hun godt bekendt med.

"Min erfaring er ret bred, for jeg har arbejdet i Sao Paulos Zoo, hvor jeg bl.a. trænede med flodhestene," smiler hun.

Når man spørger hende, hvad der kendetegner hende som dyrlæge, lægger hun atter vægt på tiden.

"Antallet af konsultationer er ikke så vigtigt. Jeg kunne sikkert tjene flere penge, hvis jeg tog flere konsultationer. Men livet handler ikke om penge, livet handler om at give kærlighed. Og jeg interesserer mig også for mennesket bag kæledyret. Jeg bliver glad, når folk mærker en forskel. Når de er tilfredse og føler sig sikre. Jeg tror på kærligheden, og jeg tror på at hjælpe andre," siger Juliana Sommer.

Og det er faktisk ikke kun ord. For eksempel hjælper hun de hjemløse ved at give deres dyr gratis vacciner.

På grund af corona må Juliana Sommer ikke holde en åbningsreception, men hun vil gerne tilbyde den første konsultation gratis til folk. Det tilbud er hermed givet videre.