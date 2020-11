Ny daginstitution: Børn skal lære sprog og gode vaner tidligt

Se billedserie Tinytots er indrettet i villaen på Bernstorffsvej 75 og har plads til 54 børn i alderen 2-6 år fordelt på tre aldersinddelte stuer.

Tinytots er navnet på en ny international daginstitution på Bernstorffsvej, hvor børn i alderen 2-6 år både lærer engelsk og tilfredsstillelsen ved at planlægge sin dag

Villabyerne - 01. november 2020 kl. 18:41 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Hellerup har fået en ny privat, international daginstitution med engelsk som hovedsprog. Tinytots, som har drevet institution i Valby i fem år, har åbnet sin anden daginstitution, der er indrettet i villaen på Bernstorffsvej 75.

Her er der plads til 54 børn i alderen 2-6 år fordelt på tre aldersinddelte stuer.

"Vi er et dagtilbud, som har stort fokus på at forberede børnene på skolegang på engelsk, fordi mange af vores børn skal videre på internationale skoler. Tanken er i Hellerup, at vi også henvender os til danske forældre, som gerne vil give deres barn en tidlig start på at blive tosproget," siger leder af Tinytots i Hellerup, Mia Alfsen.

"Der er generelt en orientering mod engelsk. Mange uddannelser foregår på engelsk, og mange danske virksomheder bruger efterhånden engelsk som virksomhedssprog. I dag har folkeskoler engelsk fra 1. klasse. Det er også en god idé at introducere børnene til engelsk tidligt. Jo yngre børnenes hjerner er, jo nemmere er det for dem at tage sprog ind. Hvis man begynder tidligt, kommer barnet tæt på at blive native speaker og vil altså kunne tale engelsk næsten som et modersmål."

Plan, do, review Tinytots følger det amerikanske børnehave-pensum HighScope, hvor aktiviteterne er baseret på, hvad børn er interesseret i og gerne vil udforske.

En almindelig dag er meget struktureret. Børnene kan være sammen på tværs af alder under måltider og sociale sammenhænge, men ellers byder dagen på forskellige aktiviteter i hver gruppe.

"Vi følger princippet plan, do, review. Vi starter med at tale om, hvad vi skal lave i dag. Børnene får nogle muligheder, og så skal de tage initiativ til, hvad de gerne vil lege med, og hvordan de vil lege. I de områder, hvor de skal lege - for eksempel et legekøkken - ligger alt det fremme, de har behov for. De skal ikke vente på, at læreren sætter dem i gang. Bagefter taler vi sammen om deres leg, så de får lejlighed til at reflektere lidt over hver aktivitet. Tanken med HighScope er at gøre børnene til selvsikre elever. Hvis man selv er i stand til at planlægge sin dag, fungerer man bedre. Det gør vi også som voksne," siger Mia Alfsen.

Udover leg på eget initiativ sørger lærerne for, at børnene introduceres til matematik og fonetik, dvs. læren om sproglyd. Børnene bliver præsenteret for læsning, fra de er fire år.

Tosproget undervisning Mens Tinytots institution i Valby udelukkende er på engelsk, er den nye institution i Hellerup tosproget, idet børnene altid er i kontakt med to lærere, der kun taler henholdsvis engelsk og dansk. Det er en model, Mia Alfsen tidligere har arbejdet med i 10 år i Hong Kong.

"Den ene lærer talte kun kinesisk, og den anden talte kun engelsk. Børnene vidste, hvilket sprog de skulle tale, når de henvendte sig den ene og den anden. De fik ordene og sprogene ind samtidig, fordi de skiftede sprog konstant gennem dagen," siger hun.

Vegetarisk mad På grund af de mange kulturer og religioner i institutionen får børnene frisk, vegetarisk mad, der tilberedes på skolen hver dag.

Tinytots er godkendt til offentligt tilskud af Gentofte Kommune.