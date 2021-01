Marlene Bach tilbyder at styrke og udvikle potentialet hos unge piger, der har det svært. Pressefoto

Ny coach vil forløse pigers potentiale

Villabyerne - 07. januar 2021 kl. 14:03 Kontakt redaktionen

Mistrivsel blandt unge piger er et stigende problem, hvor cirka hver fjerde pige i alderen 16-24 år ifølge Den nationale sundhedsprofil ofte føler sig stresset og i mistrivsel.

Ifølge Marlene Bach starter problemerne allerede i 10-12-års alderen. Hun er ud over at være lærer også nystartet pigepotentialecoach i Gentofte, hvor hun vil hjælpe de unge piger med at styrke deres selvværd, trivsel og livsglæde.

Pigepotentiale er et tilbud til de unge piger, der føler sig anderledes, udenfor eller går rundt med en følelse af ikke at være gode nok.

Der er ingen ventetid og ingen journaler. Pigepotentiale tilbyder coaching her og nu, så pigerne kan tage hul på bylden med det samme og blive hjulpet, skriver Marlence Bach i en pressemeddelelse.

"1:1 coaching giver pigerne mulighed for at åbne op omkring de tanker og følelser, som de går rundt med og hjælper pigerne til at åbne op for nye muligheder og indse deres potentiale," hedder det.

Fortrolige samtaler Praktisk foregår samtalerne med udgangspunkt i en afklarende og gratis forældresamtale, der følges op af egentlige coachingsamtaler i en fortrolig atmosfære.

Her i coronatiden foregår samtalerne enten virtuelt eller gående omkring for eksempel Gentofte Sø eller et andet roligt og naturskønt sted i lokalområdet, oplyser den nyetablerede pigepotentialecoach.

Man kan læse mere om mulighederne på www. pigepotentiale.dk. jesl