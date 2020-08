Hos Hostrup & Co. kan man blandt andet få brunch, sandwiches og omeletter og det, indehaveren uden at blinke kalder "byens bedste kaffe". Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny caféejer på Ordrupvej: - Jeg er på fornavn med 80 procent af mine gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny caféejer på Ordrupvej: - Jeg er på fornavn med 80 procent af mine gæster

Frederik Hostrup-Pedersen har med åbningen af caféen Hostrup & Co. endelig fundet sin rette hylde, siger han

Villabyerne - 21. august 2020 kl. 10:59 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

56-årige Frederik Hostrup-Pedersen har et cv, der næppe ligner mange andres.

Først kontoruddannet i skattevæsnet, så udddanet civiløkonom og socialrådgiver, senere stifter og formand for Dansk Pokerforbund og arrangør af pokerturneringer på Charlottenlund Travbane.

Senere hundedagplejer, daglig leder af Netværkshuset i Gentofte og nu caféejer på Ordrupvej 92 med Hostrup & Co, som han åbnede lige inden coronakrisen lukkede landet ned.

For knap et år siden var Frederik Hostrup-Pedersen i Villabyernes spalter, da han smækkede hårdt med døren efter fem år som daglig leder af Netværkshuset. Han mente, bestyrelsen behandlede ham dårligt og i øvrigt var ude af trit med Netværkshusets mange frivillige, der hjælper flygtninge i Gentofte med at integrere sig.

Vi sidder i Frederik Hostrup-Pedersens café, og han siger, han nu har lagt al den ballade bag sig. Men omvendt kan han ikke skjule sin irritation over den måde, han måtte forlade den arbejdsplads, han havde kastet spandevis af hjerteblod efter i fem år.

Tabte i Højesteret Når man spørger ham til, hvorfor han så lige har åbnet en café, tager han først en afstikker til en anden del af sin fortid.

"Det handler om min person. Jeg går efter mine mål. Det gjorde jeg også, da jeg blev dømt i landsretten for at arrangere ulovligt hasardspil. Den sag tog jeg i Højesteret for at få dem til forstå, at poker er et færdighedsspil, ikke et tilfældighedsspil. Jeg fik dommerstemmerne 3-2 imod mig, men jeg fik straffrihed, fordi dommerne havde forståelse for mine synspunkter. De mente bare, der var en social slagside ved poker, så de ville ikke tillade det uden for casinoerne. I dag er det så bare blevet Det Vilde Vesten," siger han.

Da Netværkshuset var et overstået kapitel, fik Frederik Hostrup-Pedersen ideen om at åbne en café, noget, han har brugt alle sine vågne timer på siden.

"Jeg nåede lige at åbne, så kom nedlukningen, og så har jeg brugt det seneste halve år på at renovere stedet. Min punchline er 'Gør din dag bedre'. Det handler både om, at jeg kan gøre din dag bedre, f.eks. ved at servere en kop af byens bedste kaffe, men det handler også om, at du selv kan gøre din dag bedre ved at være positiv."

Nu er restaurationsbranchen jo kendt for at være en rimelig barsk branche, hvorfor har du lige kastet dig over den?

"Jeg tror på, at jeg kan blive en bedre version af mig selv ved at åbne en café. Jeg kan godt lide at have med relationer at gøre, mennesker er vigtige for mig. Hver eneste ting, vi foretager os her, er ud fra gæstens perspektiv, jeg vil gerne gøre det personligt. Skabe en nærværende caféoplevelse. Jeg er på fornavn med 80 procent af mine gæster."

Inden Frederik Hostrup-Pedersen gik ind i cafélivet, var han på en anden café her i området. Han bad om at få udskiftet yoghurten i sin brunch med noget andet, men det kunne ikke lade sig gøre.

"Det må jeg kunne gøre bedre, tænkte jeg," smiler Frederik Hostrup-Pedersen.

Han tror fuldt og fast på, at han kan gøre en forskel på Ordrupvej, der i de senere år har lidt under et, nå ja, lidt støvet image.

"Jeg synes, gaden trænger til liv. Jeg er her med hud og hår. Det er mig, der er giraffen, og det er det her, jeg skal lave resten af livet. Jeg er sådan en, der får store ting op at stå, så jeg har blandt andet planer om en musikfestival i Ordrup Park... der skal ske noget."