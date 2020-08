Se billedserie Indretningen af caféen er sket med respekt for det ikoniske byggeri.

Ny café i Bellavista åbner med cykelentusiast bag baren

Cykelentusiast Rikke Laursen har åbnet en café i Arne Jacobsens ikoniske bygning Bellavista, hvor man både kan få sig en velbrygget kop kaffe, et køligt glas rosé og så selvfølgelig en snak om cykler og cykelsport

Villabyerne - 29. august 2020 kl. 10:32 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Rikke Laursen for et par år siden lejede en lejlighed i Bellavista, faldt hun fuldstændigt for ejendommen. Det var både stemningen, de smukke arkitektoniske detaljer og selvfølgelig udsigten over Øresund.

Hun elsker området, hvor hun dagligt løber, træner eller cykler som indehaver af cykelholdet Charlie Cycling, opkaldt efter filmen 'Charlie's Angels'.

"Vi har i en årrække holdt til på travbanen, men da jeg så, at lokalet her kom til leje, så jeg straks mulighederne og skyndte mig hjem til min mand for at fortælle om projektet. Han sukkede lidt, for jeg er sådan en, der får mange ideer hele tiden, men han kunne heldigvis også se potentialet," siger hun glad.

Bellavista er en fredet bygning, og Rikke Laursen har både brugt masser af tid og penge på at sætte cafeen Capito i stand. Hun har i den grad lagt sig i selen for at ramme 30'ernes funkisstil i både indretning og materialevalg.

Især er der lagt mange kræfter i selve cafeen, som blot var en tom skal, da Rikke overtog lokalet. Arne Jacobsens arkitektur og stil understreges gennem mahogni, messing, glaspartier og hans blågrøngrå-douce farver pryder væggene.

"Jeg er vild med Arne Jacobsen," siger hun og hiver en nyproduktion af de originale håndtag frem, som skal sættes op i stedet for de eksisterende håndtag, der ikke passer til bygningen.

Som en cadeau til Arne Jacobsen har hun også fået malet et portræt af den legendariske arkitekt på 1x1 meter. Portrættet er malet af kunstneren Janne Johannessen fra ART BY JSVJ og bliver afsløret i forbindelse med den officielle indvielse af cafeen den 28. august.

Åbningen er nemlig foregået stille og roligt over de seneste måneder, hvor corona også her har lagt en dæmper på meget. Men nabolaget har allerede taget rigtig godt imod den nye café og vinbar, og det er svært ikke at føle sig velkommen, for Rikke Laursen hilser hjerteligt på samtlige mennesker, der passerer caféen.

Cykelmekka Capito er også omdrejningspunktet for den cykel og styrketræning, som Rikke Laursen tilbyder i sin virksomhed 'The Project'.

"Her er en fantastisk stemning, når vi efter endt træning kan sidde her og få en kop kaffe eller en øl," siger hun begejstret.

Området omkring Klampenborg Station har udviklet sig til lidt af et cykelmekka. Cafeen er den tredje cykelcafé i området, der også tæller Cranks & Coffee, hvor de "unge ryttere" kommer og Café Parforce, der er for mountainbikerne.

"Og så er det os med de voksne, hurtige landevejs-motionister og kvinderne," siger Rikke Laursen.

Immervæk nogle hurtige damer og motionister. I hvert fald Rikke Laursen selv. I cafeen står en enkel bronzeskulptur på et af bordene, symbolet på Rikkes kvindehold, der blev 'Årets klub' ud af 450 klubber i 2017. Rikke Laursen selv hev et verdensmesterskab hjem, da hun i 2019 stillede op til VM for Masters i Østrig. Hun bliver da også ofte brugt som talsperson i dansk presse omkring cykling, har sit eget tv-program og speaker til utallige cykelevents, og så har hun vundet flere priser for sit arbejde med kvindecykling i Danmark.

Med andre ord. Rikke Laursen er en kvinde, der ved hvad hun taler om, og hun glæder sig over den enorme fremgang, cykelsporten oplever i disse år.

Anekdoter Rikke Laursen har altid trænet. Som ung uddannede hun sig til aerobicinstruktør i USA, og da hun i 1990 vendte hjem, fik hun ansættelse som instruktør hos Charlotte Bircow, der om nogen var synonym med aerobicbølgen i 80'erne.

De to har været gode venner siden.

Cafe Capito Bellevuevej 7, Bellavista.

Åbningstider: mandag lukket, tirsdag-fredag kl. 10-17, weekend 10-16

Caféen drives af Rikke Laursen, som også tilbyder træning, som cykling, styrketræning og yoga på stranden. Man er velkommen til at kigge forbi og bese det ikoniske maleri af Arne Jacobsen. "Charlotte Bircow har altid haft næse for nye trends. Jeg kan huske, da hun kom til mig og sagde, at siden jeg var så glad for at cykle, så skulle jeg undervise i et nyt koncept, hvor man sad i et træningslokale og cyklede på nogle specielle motionscykler til høj musik. Jeg sagde, jeg syntes det lød helt idiotisk," siger Rikke Laursen og griner højt.

For hun blev selvfølgelig helt bidt af det nye spinningkoncept, og har også undervist i det siden.

Historier er der nok af, og Rikke Laursen elsker det sociale fællesskab omkring cykelsporten. En passion, hun deler med sin mand.

Det er i øvrigt også ham, der har fundet på navnet til cafeen, Capito, som på italiensk betyder "at forstå". Vi synes begge det klingede godt og passer til konceptet. Jeg fik min første cappuccino nogensinde i Italien i 1993 og har siden elsket god kaffe. Og så sælger vi også italienske Basso-cykler," siger Rikke Laursen.