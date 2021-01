Sanne Nørgaard Fink, Rolf Wilton og resten af Bella Vista er flyttet til Strandvejen i Hellerup.Foto: Peter Klar

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik giver rejseinspiration fra hele verden i gadeplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik giver rejseinspiration fra hele verden i gadeplan

Villabyerne - 08. januar 2021 kl. 09:37 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Sortimentet i den nye forretning på Strandvejen 185 består af skræddersyede rejseoplevelser til hele verden.

Rejsebureauet Bella Vista, som er ejet af Profil Rejser, er flyttet fra Rosenørns Allé på Frederiksberg til Hellerup, hvor mange af rejsebureauets kunder også bor. Her er loungestemning og rejseeffekter fra hele verden.

"Vi siger gerne, at rejsen helst skal begynde allerede, når man går ind ad døren, møder vores konsulenter og bliver inspireret til sin næste store rejse," siger COO i Bella Vista, Rolf Wilton.

Alt skal kunne lade sig gøre Bella Vista har eksisteret i 25 år og tilbyder personligt tilrettelagte oplevelsesrejser i den dyrere ende.

"Vi har i mange år blandt andet været kendt for at lave luksuskrydstogter på mindre skibe med få hundrede passagerer. Det har vi videreudviklet med alle tænkelige former for individuelle og specielle rejser og ophold på land - lige til ophold på et ishotel i Nordsverige eller i en rede i toppen af et træ."

Bella Vista sender sine kunder med ekspeditionsskibe til Antarktis, gennem Panama­kanalen, på temarejser, togrejser og wellness-ophold.

"Vores tilgang er den, at der ikke er noget, som ikke kan lade sig gøre. Derfor er planlægningen også omhyggelig. Et kundemøde kan nemt vare et par timer, og det kan være nødvendigt at tale sammen flere gange, før alle ønsker er indfriet og rejsen er på plads. Vores kunder køber tryghed og vished for kvalitet, og den kan vi give, fordi vores konsulenter selv har rejst verden rundt og kender hver destination i detaljer," siger Sanne Nørgaard Fink, marketingschef i Bella Vista og Profil Rejser.

Fra glamping til togrejser Bella Vista ser flere nye rejsetrends komme, efterhånden som vi får lagt covid-19 bag os i 2021. Og den første trend er direkte affødt af coronaen:

"Europa vil åbne først, og det er primært der, vi ser en efterspørgsel lige nu. Europa er safe og tæt på. Vi tror også på villakonceptet. Flere og flere vil gerne være alene som familie frem for at bo på et stort hotel sammen med mange andre. Måske rejser man flere generationer sammen. I en villa kan man have en stor pool for sig selv, og måske har man egen kok," siger Rolf Wilton.

Vi har heller ikke set det sidste til såkaldt glamping, dvs. ophold i naturen i veludstyrede villatelte. Den rejseform vil tværtimod vokse endnu mere, forudser Bella Vista.

"Man vil gerne væk fra masserne, være alene og opleve naturen på en anden måde. I det hele taget tager flere rejser udgangspunkt i naturoplevelser, og det er lige fra Arktis i nord til Antarktis i syd," siger Rolf Wilton.

Togrejser, både for klimaets og oplevelsens skyld, vil fortsat vokse i popularitet, og så har pandemien gjort os sultne efter sol.

"Vi tror meget på Mauritius og Maldiverne som de første store rejsemål uden for Europa efter corona, simpelthen fordi mange kunder efterhånden hungrer efter varme," siger Rolf Wilton.