Se billedserie Fra venstre ses Carina Guidoboni, Camilla Bai Wadstrøm og Malou Lenskjold, de tre kvinder bag ny butik på Strandvejen. Pressefoto

Ny butik er åbnet: Idéen kom i Saharaørkenen

Tre kvinder er gået sammen i ny butik på Strandvejen, Craft Collective. Fællesnævneren er eksotiske indretningsartikler og godt håndværk

Villabyerne - 29. april 2021 kl. 12:40 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

For Malou Lenskjold startede hendes nuværende arbejdsliv med en Afrikarejse.

"For 10 år skulle jeg besøge min kusine, der er meget bohème og boede i en af Saharaørkenens største oaser. Jeg var derude, hvor det i udgangspunktet var meget primitivt, men bag facaden var vildt imponerende og fascinerende," siger hun.

Hun købte med sig hjem, hvad hun kunne have under armene og i kufferten, og på mere nordlige breddegrader viste interessen sig hurtigt enorm for ørkenfolkets håndværksevner.

"Folk var meget begejstrede, og telefonen begyndte at ringe fra udlandet. Det endte med, jeg droppede mit job og gik all-in på det her," forklarer Malou Lenskjold.

Unikke produkter Siden da har hun især solgt til andre forhandlere, men da chancen for at få egen butik på Strandvejen dukkede op, så kunne hun ikke modstå den.

Virksomheden Craft Collective Copenhagen, som hun har sammen med Carina Guidoboni, er også navnet på den fysiske butik, men indenfor møder man også Camilla Bai Wadstrøms produkter i Bai Viva.

"En fusionsbutik er også for ikke at være så sårbare - både nu og generelt. Vi vil gerne tage tingene i en lidt anden retning end den traditionelle butik og være en blanding af showroom, kontorer og butik, hvor man kan få en kop kaffe og gå og mærke på tingene," forklarer Carina Guidoboni.

Varer med en historie Craft Collective forsøger at fokusere på unikke fund og oplevelser, man ikke lige får andre steder. Der er tyrkiske tekstiler og trævarer fra Danmark. Kimonoer fra Indien og Hollands papirslamper. Der er altså intet fast geografisk udgangspunkt, der er snarere et ønske om at kunne fortælle produktets historie fra hidsigt håndarbejde til hylderne i Hellerup. Lamperne er af genbrugspap, og en plaid var engang flere slidte sarier. Det er også noget, kunderne efterspørger mere og mere i dag.

"Folk ønsker, at der er en historie, og de spørger endda, om der er noget på skrift. Selvom ting kan være dyre og fede, så går de efter noget mere personligt," fortæller Carina Guidoboni.

Fortid på reklamebureau Camilla Bai Wadstrøm har 17 års erfaring med indretning, og før det kom hun fra reklamebranchen, hvor hun arbejdede på et reklamebureau. Hun valgte at trække stikket for at fokusere på det, hun altid havde drømt om. Ved at få omtrent halvdelen af Strandvejs-butikken at boltre sig på, går hun nu i en ny retning.

"Det er nyt med egen butik, og det lå ikke i kortene. Men det er en god aftale for mig," siger hun.

Hun har kastet sig over specialsyede gardiner og følger ellers tråden fra Craft Collective med fund fra forskellige kroge af Europa og verden. Og så har hun en specialitet i såkaldte blomterskyer med tørrede blomster, der hænger ned fra loftet, som en stor lampe ville gøre det.

Craft Collective ligger på Strandvejen 177 i Hellerup og føjer sig til en hastigt voksende række af interiørbutikker i området.