Dorte Bitsch har åbnet butikken Caludas på Strandparksvej 14 i Hellerup. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik byder på genbrugsguld og et stiltjek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik byder på genbrugsguld og et stiltjek

Villabyerne - 23. oktober 2021 kl. 09:06 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

I den nyåbnede butik Caludas i Hellerup er det første øjet møder en god blanding af designhåndværk.

Indehaver Dorte Bitsch viser rundt i det lille, stemningsmættede lokale, der udgør halvdelen af butikken.

Her er muffedisser strikket af en mormor på 94, to piger fra Aurehøj Gymnasium har lavet sweatre, der er litografier og tryk fra en kunstfotograf, smykker og mere strik - her huer lavet af kvinder i Nepal.

"Det er et sted, hvor kreative mennesker og folk, der brænder for noget, kan have deres varer," forklarer Dorte Bitsch.

Hun sælger også mere kendte mærker som Sui Ava, Pico og Dear Denice.

"Jeg vil gerne skabe et univers, hvor man kan blive inspireret af nogle lækre produkter," siger hun.

Få et stiltjek 52-årige Dorte Bitsch er uddannet stylist og har også opgaver som make-up-artist. Hun har også arbejdet i tøjbutik, og i hendes nye butiks anden afdeling er der fyldte stativer og et interimistisk prøverum.

Her kan man købe 10 bøjler i 30 dage og sælge sit eget tøj mod, at hun tager tyve procent af salgsprisen. Second hand-tøj er særligt populært blandt unge, og det kan give et unikt præg, mener hun.

Derudover tilbyder Dorte Bitsch også halvanden time af sin tid til et stiltjek.

"Man kan have sit tøj med i poser og vise det frem, og så giver jeg gode råd til, hvad der passer godt sammen. Det handler ikke om, at man skal købe en masse nyt, man kan også bare supplere den garderobe, man har," siger hun.

Hun oplever, at særligt kvinder kan være for kritiske over deres krop, og det får indflydelse på tøjvalget.

"Kvinder især er ret hårde ved sig selv. Man skal have tøj på, man har det godt i, men måske er der andre ting, end man tror, der virker for en," siger hun.

Caludas ligger på Strandparksvej 14 i Hellerup, og har åbent fra tirsdag til lørdag.