Se billedserie Anna K. Hansen (tv.) og Judith Jørgensen foran My Sevenoaks på Jægersborg Allé 27, som de åbnede for nylig. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik: Judith vil lære os at elske engelsk design Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik: Judith vil lære os at elske engelsk design

Først bragte Judith Jørgensen det bedste fra Danmark til England, hvor hun har haft butikker siden 2003. Nu vil hun bryde den danske design-monotoni med det bedste fra den engelske Chelsea/Kensington-stil

Villabyerne - 25. august 2021 kl. 12:26 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det er langt fra nogen novice, der har åbnet My Sevenoaks på Jægersborg Allé 27.

Det er en erfaren forretningskvinde, der - da det gik hedest for sig - ejede 16 butikker og beskæftigede 200 medarbejdere i London og omegn. I et imperium, der både talte Danish Collection-butikker med interiør og tøj samt Pandora-smykkebutikker.

Nu vil Judith Jørgensen og hendes mand Leo, der fungerer som medejer og administrator, gerne hjem til deres fædreland.

"For tyve år siden var mit mål at bringe det bedste fra Danmark til England, og så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det modsatte? Danskerne er meget kvalitetsbevidste. De samler på de samme design­ikoner, der holder på den lange bane. Men set fra min stol som udlandsdansker, så er omkostningen lidt, at folks hjem kommer til at ligne hinanden meget. Vi vil gerne hjælpe med det komplementære, så man kan skabe sine egne, originale historier, f.eks. via tapetet, lampen eller vasen," forklarer 52-årige Judith Jørgensen.

Ægteparret har købt en grund i Rungsted, som de skal bygge hus på, men de kapper ikke båndet til London, hvor de stadig ejer syv butikker.

Startede eget agentur Judith Jørgensen mødte sin mand i Superfos, og de drog i 1999 til England på en udstationering. De slog sig ned i byen Sevenoaks, der ligger i grevskabet Kent, sydøst for London.

Judith har efter eget udsagn altid haft et veludviklet krea-gen og brænder for design, så hun blev agent for Bahne Engros i England og Irland. Skandinavisk design havde også på det tidspunkt et godt, trendy ry, så hun fik rygende travlt. Faktisk så travlt, at Leo i 2004 gik ind i firmaet.

På det tidspunkt havde de allerede åbnet deres egen butik, Danish Collection, i det område, hvor de boede. Et internationalt område, der demografisk minder lidt om Gentofte.

I England har Judiths rolle som udfarende indretningsdesigner ofte været at tage tyngden ud af folks hjem, skabe lidt luft og lethed, men i Danmark er det den modsatte bevægelse.

"Vi kender alle til de overfyldte engelske hjem med tunge møbler, men i Danmark har vi det måske lidt for stramt," smiler hun.

Hvad kan vi lære af den engelske designtradition?

"Vi kan lære, at de har en enorm stolthed og tradition for polstrede møbler og smukke gardiner for eksempel. Hvis du forestiller dig et hotel i Chelsea/Kensington-stilen og du så trækker det tunge ud. Så har du varmen og historien fra den landlige stil tilbage. Jeg vil gerne tage nøgenheden ud af de danske hjem. Måske vil Ægget (Arne Jacobsens design­klassiker, red.) se endnu bedre ud med to smukke vaser ved siden af," forklarer hun.

Folk går op i deres hjem Da Villabyerne kigger forbi, har Judith Jørgensen og hendes nære veninde Anna K. Hansen, som hun lærte at kende i Sevenoaks, allerede haft åbent i en uge. Og de har haft rygende travlt, så noget tyder på, at Gentofte-borgerne i den grad er klar på et strejf af England i deres boliger.

"Det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk går op i deres hjem i det her område. De er heller ikke bange for at investere rigtig meget i deres hjem. Men det er vigtigt for mig, at priserne ikke stikker af. Hvis man gerne vil skifte lampeskærmen ud efter fem år, så nytter det ikke noget, at den koster spidsen af en jetjager," siger Judith Jørgensen, der understreger, at det udstillede interiør i den 140 kvadratmeter store butik "kun er en brøkdel af, hvad vi kan."

"Vi er ikke bare interesserede i at sælge så mange ting som muligt på den korte bane. Vi er interesserede i at bygge 'credibility' op. Vi vil gerne i spil til både private hjem, virksomheder og hoteller, og vi tager også gerne ud og hjælper folk med indretningen. Jeg elsker den nære kontakt og at se folks reaktioner," siger Judith Jørgensen, der ikke lægger skjul på sin ambition om at åbne flere My ­Sevenoaks-butikker i Danmark.

"Jeg føler, at vores koncept er ret gennemarbejdet. Men vi lever af at sælge noget, folk faktisk ikke har brug for, så det vigtigste er, at vi ALDRIG tager kunderne for givet. Det er også mit mantra i London," siger hun.

Min søster i London Mens vi taler, stikker Anna K. Hansen ofte hovedet ind og forhører om priser og lagerstatus på de udstillede varer, og til sidst afløser Judith hende. Men kun, fordi hun insisterer på, at Villabyerne også lige får mødt og talt med Anna.

Anna K. Hansen er 41 år og har boet i England de seneste syv år, men nu er hun flyttet hjem med sine tre børn på 12, 8 og 4, fordi hun gerne vil have dem i dansk skole. Foreløbig uden manden, som kommer senere.

"Judith har været min søster i England. Jeg er så glad for, at jeg lærte hende at kende, det gjorde mit ophold meget lettere. Jeg kendte ingen, da jeg flyttede derover. Men en dag ringede hun og inviterede min mand og jeg på kaffe. Jeg er uddannet frisør, så jeg startede med at lave styling på modeller for hende, når der var shows. Så begyndte jeg at indrette butikker for hende. Jeg elsker indretning lige så meget som Judith, og jeg har lært så meget af hende. For to måneder siden ringede hun og spurgte, 'skal vi åbne en butik sammen på Jægersborg Allé?' Jeg turde ikke sige nej. For det har altid været min drøm," smiler Anna K. Hansen, der kommer fra Færøerne. Og som er godt hjulpet af nogle "søde børn, der hjælper med alle de praktiske opgaver."