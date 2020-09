Budgettet for de kommende to år er netop vedtaget. Foto: Jens Wollesen

Ny budgetaftale er i hus: Skatten stiger - og der skal spares på rådhuset

Skatten i Gentofte stiger over de næste fem år med 1,72 procentpoint, og kommunen skal spare 40 millioner kr. på administration. Men der bliver ikke pillet ved serviceniveauet

Villabyerne - 23. september 2020 kl. 11:28 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 13 år har Gentofte Kommune formået at holde sin kommuneskat i ro, men det er slut nu. I 2021 stiger skatten med 1,24 procentpoint (fra 22,8 % til 24,04 %), og skatten vil i de kommende år blive hævet yderligere, så kommuneskatten i 2025 vil være steget til 24,52 % - en samlet stigning i forhold til i dag på 1,72 procentpoint.

Det er den direkte konsekvens af den betydelige ekstraregning, som den nye udligningsreform sender til Gentofte Kommune. Og som har fået politikerne og embedsværket til at slide batterierne op på rådhusets lommeregnere i de seneste måneder.

Skattestigningen er den dystre baggrund for det toårige budgetforlig, som K, S, R, V og SF netop er blevet enige om. Forligspartierne har nægtet at skære på kommunens serviceniveau.

"Det er forligspartiernes klare holdning og beslutning, at borgere i kommunen ikke skal opleve serviceforringelser på grund af den urimelige og ugennemtænkte nye udligningsregning på mindst 504 mio. kr. om året, som Folketinget i juni udskrev til borgerne i Gentofte Kommune," hedder det i den pressemeddelse, som forligspartierne har sendt ud.

De fem partier har heller ikke ønsket at sætte kommunens anlægsaktiviteter i bero - i det nye budget er der fundet 110 millioner kr. til nye anlægsaktiviter - men de har til gengæld besluttet, at der skal findes besparelser for 40 millioner kr. på kommunens administration.

"Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at begrænse skattestigningen hos borgerne ønsker forligspartierne, at der gennemføres effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært administration. Beløbet forventes nået via bl.a. fortsat arbejde med digitale løsninger, udbud og overholdelse af indkøbsordninger, formindsket sygefravær og optimering af kørsel. Forligspartierne har tillid til, at de løbende effektiviseringer fortsætter i de kommende år," hedder det i pressemeddelelsen.

Kun delvis skatterabat Som Villabyerne tidligere har forklaret, skal Gentofte Kommune over de næste fem år betale 164 millioner kr. mere i udligning.

Hertil kommer, at udligningsreformen, som regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog, har betydet, at Gentofte Kommune står til at miste 160 millioner kr. i mistede kompensationer.

Alle de 324 millioner kr. har Gentofte Kommune søgt Social- og Indenrigsministeriet om at få lov til at hente via en skatteforhøjelse uden samtidig at skulle betale en strafafgift til staten. Men foreløbig har Gentofte Kommune "kun" fået lov at hente de 279 millioner kr. uden strafafgift. De resterende 45 millioner kr. bliver Gentofte Kommune stadig nødt til at hente med en skatteforhøjelse, men det vil så udløse en strafafgift på 205 millioner kr. over de næste fem år.

Sådan ser regnestykket ud lige nu, men der det er ikke sikkert, at det lander der. For nogle af de kommuner, der i første omgang havde søgt om at hæve skatten for at dække tabte kompensationer, vil ikke benytte sig af det alligevel.

Derfor skriver forligspartierne følgende i den nye aftale:

"Forligspartierne vil inden den endelige vedtagelse af budgettet den 7. oktober genvurdere fastsættelsen af skatteprocenten for 2021, når der modtages et endeligt svar på fornyet henvendelse til regeringen og folketingsflertallet bag udligningsloven om at fjerne den statslige skattestraf."

Bekymrende stigning Enhedslisten har fremsat sit eget forslag til budgettet for 2021 i Gentofte Kommune. Partiets medlem af kommunalbestyrelsen, Jeanne Toxværd, har bl.a. noteret sig, at Gentoftes forbrug af eksterne vikarbureauer på sociale institutioner for børn er steget fra 620.216 kr. i 2016 til næsten 8,2 millioner kr. i 2020.

"Det er en meget bekymrende stigning, som ikke er hensigtsmæssig for hverken børn eller personale. Derfor foreslår Enhedslisten, at pengene til eksterne vikarbureauer omsættes til faste stillinger, så børnene sikres en tryg og forudsigelig dagligdag med personale, der kender dem," siger hun.

Der er 2. behandling og vedtagelse af budgettet den 7. oktober, hvor der vil blive stemt om både Enhedslistens og de fem forligspartiers ændringsforslag.

Budgetaftalen indeholder bl.a. følgende initiativer:

Der er fortsat stort fokus på at skaffe flere boliger til både unge og ældre, og de næste år opføres i alt 154 almene ungdomsboliger samt 100 almene familieboliger.

Forligspartierne bevilger 7,5 mio. kr. i 2021 til etablering af en kunstgræsbane ved Jægersborg Boldklub i høj miljømæssig standard med lys, hvilket vil forbedre mulighederne for at spille i de sene timer året rundt.

Med afsæt i anbefalingerne fra to opgaveudvalg - 'FN's verdensmål i Gentofte' og 'Fremtidens Transport' - ønsker forligspartierne at tage et lokalt ansvar i kampen mod klimaforandringerne. Forligspartierne ser bl.a. frem til udviklingen af en samlet klima- og energiplan som et stærkt fundament for arbejdet med at omsætte nationale målsætninger til konkret handling i Gentofte i et stærkt samspil mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder.

Der afsættes 7,2 mio. kr. i 2021 til udførelse af belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier og stier i kommunen, så der opretholdes en god vedligeholdelsesstand og der igangsættes et forberedende arbejde mhp. at forny kommunens belægningsstrategi i 2022.

Der afsættes herudover 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en treårig merituddannelse.

Forligspartierne ønsker straks at genoptage udbygningen af fjernvarmenettet og presser fortsat på for, at Folketinget foretager de nødvendige lovændringer, der muliggør dette.

Forligspartierne lægger vægt på, at kommunen fortsat kæmper for at få ændret den nationale lovgivning, der forhindrer Gentofte Kommune og Novafos' muligheder for at foretage de endnu større investeringer, som forligspartierne ønsker, så oversvømmelse af kældre, haver m.m. samt overløb til vandområder undgås. Forligspartierne understreger, at der fremover ikke skal gives tilladelse til planlagte udledninger, som har sin baggrund i projekter af kommerciel karakter.

Arbejdet med at øge svømmekapaciteten i Kildeskovshallen fortsætter, så der etableres et 25 meters bassin, et varmtvandsbassin og en række andre faciliteter til en samlet pris af 120 mio.

Udbygningen og moderniseringen af Tranehaven færdiggøres i slutningen af 2021 og de 33 nye boliger på Jægersborghave forventes indflytningsklar ultimo 2021. Sammen med de nye ældreboliger på Stolpehøj, som forventes færdigt medio 2021, vil det de førstkommende år sikre Gentofte Kommune tilstrækkelig kapacitet af ældre- og plejeboliger. Forligspartierne er opmærksomme på det stigende behov for yderligere kapacitet på længere sigt og ønsker derfor, at der bygges flere ældreboliger i kommunen.