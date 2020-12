På Niels Steensens Vej døjer beboerne både med støj fra Helsingørmotrvejen og fra Lyngbyvejen. Foto: Signe Steffensen

Ny borgergruppe vil forene støjplagede borgere

Tomasz Bylinski er en af de mange borgere i Gentofte Kommune, der dagligt lever med støjen fra Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen. Nu har han taget initiativ til at starte Facebookgruppen 'Stop støjforureningen' for at samle kræfterne

Villabyerne - 11. december 2020 kl. 11:48 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det er seks år siden, at Tomasz Bylinski flyttede ind i villaen på Niels Steensens Vej. Han kendte godt området og havde faktisk tidligere boet i en lejlighed i Ved Ungdomsboligerne, så han vidste godt, at der ville være en del trafikstøj. Men han kan også konstatere, at det bare er blevet værre med årene.

"Der er kommet meget mere trafik, ikke mindst i forbindelse med åbningen af Nordhavnstunnellen, men fortsat ingen politisk handling," siger Tomasz Bylinski.

Derfor har han nu startet gruppen 'Stop støjforureningen' på Facebook for at finde et fælles ståsted for borgere, der vil være med til at råbe myndighederne op og dele deres oplevelser, iagttagelser og gode ideer til at bekæmpe støjforureningen.

I sidste uges avis meldte tre medlemmer af Trafik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune ud, at de var meget positivt indstillede i forhold til at se på en hastighedsnedsættelse på både kommunens og statens veje for at sænke støjen.

Det, synes Tomasz Bylinski, er positivt, men kun hvis det er en del af en større og samlet plan for støjreduktion, for effekten af en hastighedsreduktion er langt fra stor nok til, at det kan stå alene.

Ingen tager ansvar Der er mange faktorer, der spiller ind på, hvor meget støj, der kommer fra vejen. En af dem er vejret.

"Det er værst, når det har regnet, der kan larmen være helt forfærdelig," siger Tomasz Bylinski.

I området er der mange, der bygger private støjværn, blandt andre Tomasz Bylinskis nabo, men helt principielt mener han, at det må være en offentlig opgave at sørge for, at borgerne ikke skal leve med en støj, der ligger langt over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Han har selv for år tilbage boet i en lejlighed i Ved Ungdomsboligerne.

"Det er virkelig nogle støjplagede, utidssvarende boliger. Og det er dem, man tilbyder til studerende og flygtninge. Det undrer mig, at man ikke for længst har gjort noget mere her. Men det er som om, der ikke er nogen, der gider at tage ansvar for det her problem, siden det har været nedprioriteret i så mange år," siger han

Når han ser på historikken, kan han se, at der af og til kommer et trafikpolitisk udspil, og så sker der lidt. Men slet ikke noget, der står mål med, hvor meget trafikmængden er vokset.

"Det bedste ville være at grave vejen ned. Men det ved jeg godt er meget usandsynligt. Men i Hamborg har man lavet nogle støjværn, der går ind over vejen, det kunne måske være en løsning," siger Tomasz Bylinski.

For tre-fire måneder siden kom der ny asfalt på den del af Lyngbyvejen, der passerer enden af Niels Steensens Vej og fortsætter under Helsingørmotorvejen.

"Jeg synes faktisk, at det har gjort en lille forskel, selvom det ikke gør meget ved den rumlende lyd, når lastbilerne kører under viadukten," siger Tomasz Bylinski.

Når han ser på den støjhandlingsplan, som Gentofte Kommune har sendt i høring synes, at han, at den er meget "fluffy".

I planen er der afsat 500.000 kroner årligt til støjreducerende initiativer.

"Men det rækker jo ikke langt. Jeg savner også en plan fra de lokale politikere for at få råbt staten op. Jeg synes faktisk, det er skræmmende hvor få politikere, der har været ude at støtte borgerforslaget om at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder," siger Tomasz Bylinski.

Det borgerforslag, han henviser til, blev fremsat den 26. oktober på borgerforslag.dk og pålægger transportministeren at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder, så færre boliger end i dag belastes af støj på 58 dB og derover. Forslaget løber frem til den 24. april 2021. Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

