Speciallæge Jesper Bay-Hansen er klar med en ny bog, der hedder ?Recepten på lykke 2.0?. Pressefoto

Ny bog vil sparke glæde og lykke ind i dit liv

Villabyerne - 16. februar 2021 kl. 13:25 Kontakt redaktionen

Så er det tid til en omgang fitness i det mentale motionscenter. Nu skal livsglæden og lykken sparkes i vejret.

Det er i hvert fald formålet med den nye bog, som den lokale speciallæge Jesper Bay-Hansen udgiver 18. februar. Bogen har fået titlen 'Recepten på lykke 2.0'.

"Bogen beskriver en række forskellige, veldokumenterede lykkeaktiviteter med tydelig reference til den krisetid, vi befinder os i, og anviser praktiske redskaber til håndtering af den tristhed, utryghed, fortvivlelse, ensomhed, angst, sorg og depression, vi ser hos tusindvis af danskere netop nu. Mange er ængstelige, frygtsomme og præget af de mange negative nyheder. Andre har svært ved at se meningen med det hele. Det gælder især de efterladte, der er i sorg efter at have mistet et nærtstående familiemedlem til COVID-19 eller anden sygdom," skriver forlaget Ella, der udgiver bogen, i en pressemeddelelse.

Videre i pressemddelelsen hedder det:

"Andre føler sig som dårlige liv, hvilket er en prædiktor for dårlig livskvalitet og sygdom. Det er formentlig de færreste, der efterhånden ikke er godt coronatrætte og sagtens kunne bruge flere lysglimt og lykkestunder. Mange søger hjælp hos læger, psykologer og andre sundhedsprofessionelle, om end mulighederne for at få hjælp er meget begrænset. Også sundhedsvæsenet er i knæ og kan langt fra tage sig af alle, der har det svært. Behovet for hjælp til selvhjælp har aldrig været større."

Det er her, at 'Recepten på lykke 2.0' gerne skulle hjælpe sine læsere. Det er en bog, der har som mål at løfte den mentale sundhed og trivsel og derfor kan bruges som biblioterapi hos mennesker med og uden sygdom, skriver forlaget i pressemeddelelsen.

"Det er absolut nødvendigt at formidle hjælp til selvhjælp i den sundhedskrise, vi befinder os i netop nu. Tristhed, manglende glæde, coronatræthed og meningsløshed er for alvor kommet til verdens lykkeligste folk," skriver Forlaget Ella. Jk