Ny bog vil kvæle det forkerte, så angsten kan dø

Corona-pandemiens nedlukning af skoler, uddannelser og fritidstilbud har givet en hverdag, hvor børn og unge har opholdt sig hjemme i lange perioder - ofte alene på deres værelser med et liv, der har udspillet sig foran en skærm som den eneste kontakt til fællesskabet.

De har været isoleret fra den naturlige adgang til skoleflokken og venneflokken, og nogle har samtidig oplevet, at den ellers trygge familieramme har været præget af voksne, der frygter sygdom, at miste arbejde og eksistensgrundlag. Og dette er ikke godt for de unge, fortæller Chris Norre, der har skrevet bogen 'Jeg er rigtig'.

"Når børn og unge bliver isoleret fra fællesskabet, giver det dem en følelse af at blive skubbet ud af flokken, og det gør dem utrygge. Normalt kan de komme af med utrygheden ved at forsvare sig, ved at samarbejde eller finde en ny flok, men sådan har det ikke været det seneste år, hvor utrygheden har haft rig mulighed for at blomstre og blive til følelsen af forkerthed," siger Chris Norre, der ud over at være forfatter også er magister i filosofi, terapeut, mindfulness instruktør, og så bor han i Hellerup. Han siger videre:

"Forkertheden siger ubevidst til barnet eller den unge: 'Det er din skyld, at du er ved at blive skubbet ud, fordi du er forkert. Hvis du havde været rigtig, så var du stadig i flokken'. Netop de tanker er grobund for både angst og ensomhed - og grobund for som voksen generelt at føle sig forkert som menneske," forklarer Chris Norre.

En enkel erkendelse Forfatteren mener, at vi nu har en stor opgave i at hjælpe børnene og de unge tilbage i fællesskabet og i flokken - og samtidig være opmærksomme på at forhindre, at de tager utrygheden og forkertheden med hen i skolen og ud i fritidslivet. Det er vigtigt, at vi i stedet for at se angsten og ensomheden som symptomer og have travlt med at behandle dem igennem diagnoser, samtaleterapi og medicin, ja så skal vi have fokus på roden til følelserne.

"Lidt som mælkebøtten i græsplænen. Hvis vi kun fjerner blomsten, så kommer den bare igen kort tid efter. Går vi derimod efter roden, kommer blomsten ikke igen. Roden er utrygheden og forkertheden. Blomsten er angsten og ensomheden. Kvæl forkertheden, så dør angsten," fortæller Chris Norre, der i bogen giver bud på redskaber, der kan få barnet eller den unge til igen at føle sig som en del af en flok, hvilket kan være med til at minimere følelsen af forkerthed. Bogen udkommer 7. april.