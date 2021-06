Se billedserie Claudia Westh Lonning i sit faste "arbejdsværelse". Bortset fra perioderne med nedlukning under Corona er begge hendes romaner skrevet på Gentofte Hovedbibliotek. Foto: Peter Klar

Ny bog om besættelsen: - Der er ingen store helte i min roman

Claudia Westh Lonnings anden roman 'Pigen fra Vestkysten' handler om en ung kvindes liv under besættelsen. Bogen er inspireret af familiens endnu levende øjenvidne til krigen, der både husker dagligdagen under besættelsen og en engelsk bombeflyvers fejlagtige bombning af Esbjerg i 1939

Villabyerne - 04. juni 2021 kl. 12:38 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Mange danskere er bekendt med, at Bornholm var besat af russerne i næsten et år efter befrielsen. De færreste er klar over, at Esbjerg ved en fejl blev udsat for bomber fra et engelsk bombefly 4. september 1939.

Det skete, godt 24 timer efter England og Frankrig havde erklæret Tyskland krig, og syv måneder før Danmark blev besat.

Den lokale forfatter Claudia Westh Lonning bruger den dramatiske dag i Esbjerg som afsæt til handlingen i sin anden roman 'Pigen fra Vestkysten', som udkommer på forlaget Forfatterskabet 4. juni.

Bedstemor inspirerer Romanens hovedperson Margrethe er inspireret af Claudia Westh Lonnings mands bedstemor Louise på 96, der levende husker besættelsesårene.

"Hun har ved familiesammenkomster fortalt om sin 15-års fødselsdag 8. april 1940. Hun husker, at solen skinnede, familien kom til kaffe, og der var en dejlig stemning. Næste morgen vågnede hun ved, at moren holdt en dyne ned over hende for at skærme hende fra lyden af de tyske fly," fortæller Claudia Westh Lonning.

Hun begyndte at spørge ind til, hvad Louise ellers kunne huske, og sådan opstod idéen til romanen stille og roligt.

Over Esbjerg i tåge "Det er ikke, fordi hendes liv i sig selv er spektakulært, og romanen er ikke hendes historie, men hun har fortalt mange små historier fra dengang, der fortæller om, hvordan det var at leve under besættelsen. Jeg har besøgt hende mange gange, hvor hun har fundet gamle billeder frem, og vi har talt om besættelsesårene. Hver gang tog jeg derfra med fire sider tætskrevne noter, selv om hun påstod, at der var meget, hun ikke kunne huske. Hun er fra Esbjerg, og da jeg begyndte at læse mere om 2. Verdenskrig, fandt jeg ud af, at Esbjerg var blevet bombet ved en fejl af et engelsk fly på vej mod tyske krigsskibe i Kielerkanalen. Det var meget tåget, og piloten troede, han befandt sig over Tyskland. Men i virkeligheden var han kun over Esbjerg, da han kastede fire bomber. En kvinde døde, mange kom til skade, og alle gik i panik, fordi de troede, krigen var kommet til Danmark. Den oplevelse og følelse kan min mands bedstemor også stadig huske," siger hun.

En uskyldig bemærkning Romanen følger Margrethes liv, hvor besættelsen sætter sit præg på hverdagen, byen og på hovedpersonens selv.

Det gælder ikke mindst hendes familie, hvor gammelt nag og hemmeligheder ligger gemt, men ikke glemt. En uskyldig bemærkning misforstås med katastrofale følger.

Efter befrielsen følger romanen Margrethe til København, og den ender 60 år senere dels i Esbjerg, dels i København, hvor trådene samles.

"Bogen handler om, hvad Margrethe og de fleste mennesker oplever gennem livet: Kærlighed, døden når den kommer tæt på, den rolle man har i familien, konflikterne og de brud, som nogle gange udløses af tilfældigheder. Og så handler bogen om, hvordan man gennem livet heldigvis også kan opnå tilgivelse og forsoning," siger Claudia Westh Lonning.

Ingen store helte Som tiden går, bliver der stadig færre levende øjenvidner til besættelsen og de dilemmaer og små og store problemstillinger, der blev en del af de almindelige danskeres hverdag.

Claudia Westh Lonning vil gerne bidrage til at nuancere billedet af besættelsesårene endnu mere.

"En scene, der triggede mig, handler om en vandpost, som min mands bedstemor fortalte om. En tysk soldat kom en dag tilfældigt forbi og begyndte at tappe vand. Hendes mor blev rasende og fór ud til soldaten. Hun skubbede til ham og råbte, at det var hendes vand, og at han ikke havde tilladelse til at tage af det. At hun turde! Det er et lille oprør i det små, når nogen siger fra. Men ellers var besættelsen fuld at svære overvejelser for almindelige danskere. Vi var ikke alle modstandsfolk, og der er ingen store helte i min roman. De fleste ville helst leve i fred og ro og vidste formentlig ikke, hvad de skulle reagere på besættelsen. Hvad ville man selv have gjort, hvis man levede den gang?"

Skriver på biblioteket Claudia Westh Lonning debuterede med romanen 'Skakmesteren fra Tirana' i 2019, og hun er allerede i gang med sin tredje bog.

Hun er født, opvokset og bosiddende i Gentofte med sin mand og parrets to børn på 11 og 12 år.

Bortset fra perioderne med nedlukning under Corona er begge hendes romaner skrevet på Gentofte Hovedbibliotek.

"Det er for at indrette min arbejdsdag, så jeg ved, at når jeg er hernede, er det for at arbejde, og derhjemme har jeg fri. Da jeg skriver historiske romaner, har jeg nogle gange brug for nogle kilder, som bibliotekets medarbejdere har hjulpet mig med at skaffe hjem," forklarer Claudia Westh Lonning.

Læring og underholdning Claudia Westh Lonning skriver, fordi hun rigtig godt kan lide det. Hun har altid haft en drøm om at stå med en bog i hånden, hun selv har skrevet.

"Jeg kan godt selv lide romaner i en historisk ramme, hvor man lærer lidt undervejs, og hvor man bliver underholdt af selve historien, der bliver fortalt. Det er også det, jeg prøver i de romaner, jeg har skrevet," siger hun.

Claudia Westh Lonning er cand.mag. i spansk med sidefag i historie, og hendes tredje bog kommer til at handle om den spanske borgerkrig.

"En biperson i 'Skakmesteren fra Tirana' spiller en stor rolle i 'Pigen fra Vestkysten', hvorfra en lille karakter vil få en fremtrædende rolle i min tredje bog. Bøgerne kan sagtens læses uafhængigt af hinanden, men der er denne lille røde tråd, der binder dem sammen."

Claudia Westh Lonning signerer 'Pigen fra Vestkysten' i Bog & Idé Charlottenlund fredag 4. juni kl. 15.30 og i Bog & Idé Hellerup 12. juni kl. 13.

