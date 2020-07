Ny bog blæser til kamp mod ligegyldige og sjuskede møder

De fleste voksne på arbejdsmarkedet kender følelsen af at forlade et møde og tænke, at det var spild af tid.

Og lige nu er der måske mere end nogensinde momentum for at stramme op og gøre op med en ineffektiv mødekultur.

"Derfor vil der være et klart ønske fra medarbejderne om at bruge mindre arbejdstid på møder fremover. Det stiller nye krav til mødelederen om at tage det bedste fra de virtuelle møder med over i de fysiske møder," siger Hellerup-borgeren Helle Dyrby Høy, der sammen med Therese Waltersdorff har skrevet bogen 'Guuud, har vi møde i dag...?'