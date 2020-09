Sophie Aller fra Under Bogen på Gentoftegade er valgt som ny næstforkvinde i Gentofte Handelsstrøg. Arkivfoto

Ny bestyrelse for Gentofte Handelsstrøg

Villabyerne - 11. september 2020 kl. 12:33 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye kræfter har overtaget tøjlerne i bestyrelsen for Gentofte Handelsstrøg. Forkvinde er Karin Holst fra Sofort Rens & Vask, mens Sophie Aller fra Under bogen er næstforkvinde.

Sidstnævnte lægger ikke skjul på, at der er behov for at tænke ud af boksen og finde på nye ting. For corona ligger fortsat som en tung skygge over handelslivet.

"Vi har været nødt til at aflyse Græskaraften. Det var ikke forsvarligt at gennemføre. Jeg plejer at have 50 børn i forretningen. Vi må bare acceptere, at det er situationen ikke til lige nu. Det er virkelig ærgerligt for det er måske årets sjoveste dag. Men vi vil gerne passe på vores kunder, og de vil gerne passe på os. Nogle tilbyder endda, om de ikke skal købe gavekort for at holde mig kørende. De er exceptionelt søde," siger Sophie Aller.

Den helt store udfordring den kommende tid bliver julehandlen. For især mange ældre og udsatte kunder holder sig hjemme for at passe på sig selv og køber i stedet deres gaver over nettet.

"Men mange af forretningerne på Gentoftegade har ikke nethandel, og derfor kan det risikere at gå særligt hårdt ud over dem," siger Sophie Aller.

Lige nu har bestyrelsen for Gentoftegade indstillet til handelsforeningen, at der bliver igangsat et initiativ for at få mere liv i byen.

"I mange andre kommuner er der sat flere ressourcer af til at markedsføre handelslivet. Men ikke i Gentofte, der er det op til de handelsdrivende selv. Men vi vil prøve at igangsætte et pilotprojekt i Gentoftegade, der skal markedsføre begivenheder og gode tilbud," siger Sophie Aller.