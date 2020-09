Ny bar og bistro er åbnet på Strandvejen

"Vi glæder os også selv som små børn. Som alle andre steder, så fylder corona selvfølgelig en del. Men når det er sagt, så er lokalet her ideelt, fordi her er masser af plads og højt til loftet, så vi kan indrette det sådan, at man kan sidde med god afstand til hinanden, så vi kan give gæsterne en tryg og god oplevelse," siger Lars Broberg.

"Gæsterne får mulighed for at fortsætte aftenen med en cocktail i baren. Det betyder også, at vi torsdag, fredag og lørdag kommer til at have længere åbent. Ambitionen er at Rosé Rosé både skal være et sted, hvor man lægger frokostmøderne og kommer med vennerne og familien om aftenen," siger Peter Crone.