Ny app vil hjælpe med at putte dine børn

Her kan mor eller far indspille det ønskede ved at optage deres stemme, mens de læser højt fra skærmen. Optagelsen får baggrundsmusik på i meditationen og klassisk klaverspil på godnatsangene og gemmes i Lullabees bibliotek, så den kan afspilles igen og igen.

"Jeg har utallige gange hørt mødre frustrerede over, hvor svært det er at putte flere børn på samme tid. De små vil jo gerne have sin mor eller far ved siden af sig, og det kan være udfordrende, når man ikke kan klone sig selv. Med Lullabee kan du skabe ro og den næstbedste form for nærvær for det ene barn ved at afspille en personificeret historie, meditation eller sang, hvor det er din stemme, barnet hører. Imens kan du tage dig af dit andet barns behov," siger hun.