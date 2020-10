Ny app får håndværkere til at klikke på hinanden

"Tanken er, at murermester Sørensen ikke skal miste modet, når han efter en lang arbejdsdag sidder derhjemme kl. 22 og indser, at han har brug for en mand mere. Han skal ikke længere bruge tid på at skrive et opslag, oprette det et sted, modtage og sortere ansøgninger og have folk til samtale, så der pludselig er gået to måneder. I stedet kan han, når han én gang har oprettet sin firmaprofil, søge en ny medarbejder med et enkelt klik," forklarer Hammerbase.dk's snedkeruddannede salgschef Henrik Aaboe, som har startet Harmmerbase.dk sammen med Lars Harpøth og Tobias Aabye Dam.