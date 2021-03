Ny ændring hos lokalt testcenter

Ikke en uge går, uden der er nyt fra Region Hovedstaden om de to lokale testcentre i Gentofte Kommune.

I Byens Hus i Hellerup skal man til at bestille tid til test, skrev vi i sidste uge, og det er også rigtig nok. Men indførslen af tidsbestilling er udskudt til mandag den 22. marts, som nogle allerede vil have opdaget, da det ikke har været muligt at bestille tid til test i denne uge.