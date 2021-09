Se billedserie 'Jeg er en kvinde, der har kæmpet for personlig frihed, men det har været med en høj pris at betale,' fortæller Halima El Abassi. Hun stiller op som nummer 3 på listen for Socialdemokratiet i Gentofte Kommune. Foto: Kathrine Albrechtsen

Ny S-kandidat blev giftet væk som 15-årig: At jeg er i live er lidt af et mirakel

Halima El Abassi føler, at hun som 43-årig har levet 3-4 menneskeliv. Fra at bryde ud af sit arrangerede ægteskab, leve et liv under jorden og miste sine børn. Til i dag at være forsker, forkvinde for rådet for Etniske Minoriteter og stille op for Socialdemokratiet i Gentofte

Som 13-årig sad Halima El Abassi for enden af Atlasbjergene i Marokko og svor en ed for sig selv. Med sin traditionsbundne marokkanske familie, som bestod af fire brødre og to søstre, var de rejst på sommerferie til forældrenes hjemby. Men Halima el-Abassi kom som den eneste ikke med hjem. Oprøret i familien var startet forinden. Hun ville have sin personlige frihed til ikke at gå med tørklæde og tage med til klassefester og lege i gården med de andre børn.

"På grund af min opførsel i Danmark, blev jeg tilbageholdt i Marokko mod min vilje af min egen familie. Den dag ved bjerget mærkede jeg en enorm uretfærdighed, at min personlige frihed var taget som gidsel, men også en stor vilje til, at jeg ville meget mere med mit liv," siger Halima El Abassi.

Og det løfte blev indfriet. I dag er hun 43 år. Fraskilt og bor i en lejlighed i Gentofte Kommune. Forsker i æresrelaterede konflikter og social kontrol. Siden 2018 har hun været forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter og bliver taget med på råd af integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Men forinden skulle Halima El Abassi først blive gift som 15-årig med en 29-årig mand, som hendes forælde havde fundet til hende. Som 17-årig at føde sin første datter og to år efter sin anden datter. Stå som færdiguddannet socialrådgiver og føde sit tredje barn som 28-årig. For to år efter, i 2008, at blive skilt fra sin mand og flytte med sine tre børn ind i en lejlighed i Rødovre. Opleve en familie, som ikke længere ville anerkende hende som deres datter og modtage dødstrusler fra en kriminel bror, der tvang hende og børnene til at gå under jorden.

Halima El Abassi "Da jeg lå i fosterstilling og kiggede ind i den hvide væg, tænkte jeg på den 13-årige pige for enden af bjerget, og jeg besluttede mig for at krabbe mig tilbage til livet" "Jeg føler nogle gange, at jeg har levet 3-4 menneskeliv. At jeg er i live i dag, er lidt af et mirakel. Med min beslutning om at forlade min mand, mistede jeg mit arbejde, mit hjem, min familie og omgangskreds, og jeg måtte gå under jorden og leve på 20 forskellige adresser på to år. For i sidste ende at miste mine børn, da jeg blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med depression og angst. Da jeg lå i fosterstilling og kiggede ind i den hvide væg, tænkte jeg på den 13-årige pige for enden af bjerget, og jeg besluttede mig for at krabbe mig tilbage til livet. Det var vigtigt for mig at være et godt eksempel for mine døtre ved aldrig at opgive kampen for det, som man tror på," siger Halima El Abassi.

Min vej til frihed De seneste fem år har Halima El Abassi for første gang været tilfreds med sit liv.

"Jeg sidder i dag med en stor taknemmelighed. Når jeg siger det til folk, så ser de uforstående på mig og siger, at i deres øjne er jeg en helt. Men sådan ser jeg ikke mig selv. Jeg er en kvinde, der har kæmpet for personlig frihed, men det har været med en høj pris at betale. Relationen til mine børn har været den højeste. De to ældste piger, som i 2008 var 11 og 13 år, har følt, at jeg svigtede dem ved at skulle tage det opgør, mens jeg måtte aflevere min 5-årige søn til sin far, da jeg blev indlagt. Og der har han boet lige siden. Måske mine børn en dag vil tilgive mig," siger Halima El Abassi og tilføjer så:

"Det er der håb for. Mine to døtre siger selv i dag, at de godt kan se, at jeg har banet vejen for dem. At jeg har taget den kamp, som de selv skulle have taget. Min ene datter er uddannet sygeplejerske og bor med sin kæreste, mens den anden studerer på CBS".

Når Halima El Abassi kigger tilbage på sit liv, er der et før og et efter 2008. Som hun selv beskriver det, så levede hun et dobbeltliv, hvor hun om dagen tog på arbejde som socialrådgiver og rådgav folk, for bagefter at tage hjem til sit arrangerede ægteskab og udfylde rollen som god kone, der opvartede sin mand, gik i det tøj, som han tillod, og sørgede for husholdningen og børnene.

"Min vej tilbage i samfundet har været gennem uddannelse. Jeg blev taget ud af folkeskolen, da jeg blev sendt til Marokko. Først efter jeg blev gift, færdiggjorde jeg folkeskolen på VUC, for siden at uddanne mig som socialrådgiver og tage en kandidat i socialt arbejde. Beskæftigelse og uddannelse blev min egen vej til frihed, hvor jeg kunne gøre mig uafhængig af min mand og resten af min familie," siger Halima El Abassi.

Sluttet fred med forældre Villabyernes første aftale med Halima El Abassi blev udskudt, fordi hendes far skulle akut opereres. Efter seks år uden kontakt med sine forældre, valgte hun at genoptage den.

"Jeg har ikke tilgivet mine forældre, men jeg har valgt at give slip på et liv i bitterhed, hvilket har givet mig fred. De vidste ikke bedre. De troede, at hvis de ikke efterlod mig i Marokko, at det ville gå mig dårligt i livet. Og der har jeg vist dem, at de tog fejl. I dag mødes vi og hygger os, og de blander sig ikke længere i mit liv," siger hun.

21. marts 2021 ringede Halima El Abassis telefon, hvor en mand gav hende et tilbud, som hun ikke kunne sige nej til. Det var viceborgmester i Gentofte Kommune og spidskandidat for Socialdemokratiet, Søren Heisel, der opfordrede hende til at stille op ved det kommende kommunalvalg.

Halima El Abassi "Jeg har ikke tilgivet mine forældre, men jeg har valgt at give slip på et liv i bitterhed, hvilket har givet mig fred. De vidste ikke bedre." "Det var en stor ære at blive spurgt af ham. Jeg er blevet opfordret før til at gå ind i politik, men jeg har længe haft det fint med den position og indflydelse, som jeg fik som forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter og forsker. Tiden har heller ikke været til det. Jeg fik en blodprop i hjernen for to år siden, mens min søster døde for et år siden. Jeg føler først i dag, at jeg er i overskud til at gå ind i det," siger hun.

Halima El Abassi valgte også at sige ja for at give tilbage til den kommune, som hjalp hende, da hun med blodproppen blev sendt midlertidigt i en kørestol. Gentofte Kommune placerede hende i en handicapvenlig lejlighed ved Springbanen, hvor hun stadig bor.

"Det her er min måde at give tilbage for al den hjælp og støtte, jeg har fået," siger hun.

At hun stiller op for Socialdemokratiet, skyldes bl.a. påvirkning fra hendes gode veninde Yildiz Akdogan (S), som har gjort, at hun de seneste 12 år har haft en færden på Christiansborg og i de socialdemokratiske kredse.

"Jeg kan stå inde for partiets værdier, uden at jeg nødvendigvis er enig i alle beslutninger på det landspolitiske plan," siger hun, som ikke vil gå yderligere ind i regeringens førte udlændinge- og integrationspolitik, hvor der ellers har været kritik på de interne linjer.

"Men jeg vil sige, at jeg er ikke for et polariserende 'os og dem', men et fælles 'vi'. Vi har alle et medansvar for at finde løsninger og stille krav til hinanden. Det kræver kun én rejse til Marokko for at sætte pris på vores velfærdssamfund, men der skal også være råd til velfærd for vores oldebørn. Vi er alle ombord i den samme båd, hvor vi sammen må tage afsæt i de reelle udfordringer og finde nogle langsigtede løsninger," siger hun.

Tabu og berøringsangst Hvis Halima El Abassi den 16. november 2021 får en plads i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, bliver det ikke overraskende med integration og socialpolitik som hendes mærkesager, samt beskæftigelse og uddannelse, som - mener hun - hænger uløseligt sammen med vellykket integration.

Halima El Abassi vil også være med til at have en plan klar til, hvis børn og unge ender i samme konflikt som hende selv.

I foråret dækkede Villabyerne retssagen mod en somalisk far og mor fra Gentofte Kommune, som heller ikke tog deres 15-årige datter med hjem fra ferien til hjemlandet Somalia.

Blå Bog Navn: Halima El Abassi

Alder: 43 år

Baggrund: Dansk/Marokkansk

Familie: Fraskilt og mor til tre børn på 26, 24 og 15 år

Uddannelse: Phd-studerende, Cand.soc. & Socialrådgiver

Karriere: Bred erfaring med kommunalt arbejde, integration, socialt arbejde med udsatte samt politisk erfaring og internationalt socialt arbejde. Har siden 2018 været forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter "Jeg vil gerne hjælpe Gentofte Kommunes medarbejdere med at fylde værktøjskassen op, så de ikke kun står med en hammer, men også har en skruetrækker og en sav, når de skal løse udfordrende sager. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg meget gerne være med til at kortlægge, hvad der er af ressourcer i kommunen, og hvad man helt konkret gør, og hvem man henvender sig til. Det er især pædagoger, lærere og sundhedspersonale, der skal have undervisning i at opdage det i tide og vide, hvordan de skal reagere," siger hun.

Din historie kom i 2008 frem i medierne og førte til politiske løfter om, at der skulle være en bedre hjælp for etniske kvinder at komme ud af social kontrol, men hvor står vi i 2021?

"Det er blevet meget bedre. Dengang var mine eneste muligheder at gå under jorden på et krisecenter i Jylland og tage navneskifte. Det var mit liv, der skulle ødelægges, selvom jeg intet havde gjort galt. I dag er der flere sagsbehandlere, som er blevet klædt bedre på til at hjælpe, men det er stadig ikke alle ude i kommunerne, som ved, hvad de skal gøre. Der er desværre mange dårlige erfaringer med at isolere et ungt menneske på et kollegieværelse. De unge bør slet ikke stå i en situation, hvor de skal vælge mellem frihed eller familie. Så i mine øjne mangler man stadig at løse roden af problemet, som er den sociale kontrol helt inde i kernen af familien. For når man fjerner en, står der typisk 3-4 søskende tilbage. Desværre ser jeg stadig en form for tabu og berøringsangst på området ude i kommunerne, men jeg kan kun appellere kraftigt nok til forebyggelse frem for brandslukning," siger Halima El Abassi, som ikke viger for sin kamp mod uretfærdighed og social kontrol.

Hun kan stadig se den 13-årige pige for enden af Atlasbjergene i Marokko i øjnene.

